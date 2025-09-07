Najneobičniji duo domaće scene? Alen Vitasović sve je češće viđen s bivšom zastupnicom

Sve više se priča o neobičnom odnosu Alena Vitasovića i Katarine Peović, koja će čak nastupati na pjevačevom obljetničkom koncertu u studenom.

Jedna od tema o kojima se najviše govori proteklih tjedana u hrvatskim medijima jest blizak odnos nekadašnje saborske zastupnice Katarine Peović i pjevača Alena Vitasovića.

Sve je krenulo nakon što je ovaj navodni par viđen zajedno u jednom kafiću u Puli, a zajedno su bili i na otvaranju Pula Film Festivala. Peović je bila lani gošća na Vitasovićevom obljetničkom koncertu u Tvornici kulture, na kojem se popela na pozornicu, uzela gitaru i otpjevala pjesmu "Ona se budi" grupe Šarlo akrobata, za što je dobila mnoge komplimente.

"Dijelimo istu političku ideologiju, samo što je ona pametnija od mene, ja sam roker", ispričao je Vitasović, a moguće je kako je ovo sve samo reklama.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Vitasović će biti gost na novom singlu Peovićkinog benda Fronta, koji izlazi ove jeseni, a ona će biti gošća na njegovom nastupu u Lisinskom u studenom.

Glazbenik iz Istre prije nekoliko dana je potvrdio kako se razveo od supruge Eleonore nakon dvije godine, dok je bivša zastupnica raskinula vezu s Hrvojem Štefanom, koji je i potvrdio kraj veze.

"Šalju mi poznanici poruke u kojima me pitaju za ovo, pa eto da svima koji još ne znaju obznanim: Katarina i ja nismo više u ljubavnom odnosu. Za detalje vezane uz Alena Vitasovića morat će te pitati nju. Što se mene tiče, zahvalan sam joj za prekrasnih osam godina i ne bih više od toga za javnost. Ostat će, vjerujem, neraskidivo prijateljstvo i zajednička borba za bolje i pravednije društvo", napisao je Štefan na Facebooku.

I dok Vitasović dijeli fotografije Peović generirane sustavima umjetne inteligencije, mnogi će se pitati koliko ima istine u ovoj neobičnoj vijesti.

