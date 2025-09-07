Obitelj Schwarzenegger na nogama zbog posebnog dana, ovo slavlje će dugo pamtiti

Patrick Schwarzenegger oženio se za manekenku Abby Champion nakon desetogodišnje veze.
Patrick Schwarzenegger, zvijezda treće sezone serije "Bijeli lotus" i sin filmskog snagatora Arnolda, oženio se za svoju dugogodišnju djevojku Abby Champion.3 vijesti o kojima se priča nezgoda usred kafića Nestašni gumbić nije izdržao! Samo jedan potez bio je dovoljan da pokaže previše jako su bliski Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj ma isti su Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
31-glumac i 28-godišnja manekenka vjenčali su se u intimnoj ceremoniji uz jezero Coeur d’Alene u sjevernom Idahu u subotu 6. rujna, uz resort Gozzer Ranch, koji ima posebno značenje za mladence jer su ga tijekom godina često posjećivali.
Vjenčanje Patricka Schwarzeneggera - 6 Foto: Profimedia
Vjenčanje Patricka Schwarzeneggera - 3 Foto: Profimedia
Vjenčanje Patricka Schwarzeneggera - 7 Foto: Profimedia
Abby je nosila klasičnu bijelu vjenčanicu s velom, dok se Patrick odlučio za bijeli smoking uz crne hlače.
Galerija 20 20 20 20 20
Vjenčanje Patricka Schwarzeneggera - 13 Foto: Profimedia
Vjenčanje Patricka Schwarzeneggera - 1 Foto: Profimedia
Vjenčanje Patricka Schwarzeneggera - 10 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Majino vruće kaubojsko izdanje palo je u drugi plan zbog hitre reakcije zaštitara!
Na ceremoniji su bili i Patrickovi roditelji Arnold i Maria Shriver, sestra Katherine sa suprugom Chrisom Prattom te Abbyni roditelji Laura i Greg. Među uzvanicima su bili i Rob Lowe te Jason Isaacs, Patrickov kolega iz serije "Bijeli lotus", koji mu je u seriji glumio oca.
Patrick Schwarzenegger i Abby Champion - 2 Foto: Profimedia
Patrick Schwarzenegger i Abby Champion - 1 Foto: Profimedia
Patrick Schwarzenegger Foto: Profimedia
Patrick Schwarzenegger - 3 Foto: Youtube
Par se povezao 2015. godine, a godinu poslije su potvrdili vezu. Zajedno su sudjelovali u kampanjama modnih kuća Calvin Klein i Tommy Hilfiger. Zaručili su se u prosincu 2023., nakon što ju je zaprosio na plaži pored srca oblikovanih od crvenih ruža i latica.
Patrick je treće dijete glumca i nekadašnjeg guvernera Kalifornije i članice obitelji Kennedy, koji su se rastali 2011. godine nakon što je otkriveno kako je imao izvanbračno dijete s kućnom pomoćnicom.
Mlađi Schwarzenegger je početkom godine dospio u medije zbog golih scena u "Bijelom lotusu", o čemu više čitajte OVDJE.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Svaki korak bio je igra s vatrom, haljina s prorezom jedva je obuzdala sve njezine adute
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Zanimljivosti Zbog ovoga ga obožavaju: Snagator napravio potez iz snova svake žene!
Pogledaji ovo Celebrity Botoks i fileri na djelu? Lice slavne glumice izazvalo lavinu reakcija
Pogledaji ovo Celebrity Veselje u reprezentaciji: Samozatajni Vatreni ponovno postao otac!