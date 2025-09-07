Obitelj Schwarzenegger na nogama zbog posebnog dana, ovo slavlje će dugo pamtiti

Patrick Schwarzenegger oženio se za manekenku Abby Champion nakon desetogodišnje veze.

Patrick Schwarzenegger, zvijezda treće sezone serije "Bijeli lotus" i sin filmskog snagatora Arnolda, oženio se za svoju dugogodišnju djevojku Abby Champion.

31-glumac i 28-godišnja manekenka vjenčali su se u intimnoj ceremoniji uz jezero Coeur d’Alene u sjevernom Idahu u subotu 6. rujna, uz resort Gozzer Ranch, koji ima posebno značenje za mladence jer su ga tijekom godina često posjećivali.

Vjenčanje Patricka Schwarzeneggera - 6 Foto: Profimedia

Vjenčanje Patricka Schwarzeneggera - 3 Foto: Profimedia

Vjenčanje Patricka Schwarzeneggera - 7 Foto: Profimedia

Abby je nosila klasičnu bijelu vjenčanicu s velom, dok se Patrick odlučio za bijeli smoking uz crne hlače.

Vjenčanje Patricka Schwarzeneggera - 13 Foto: Profimedia

Vjenčanje Patricka Schwarzeneggera - 1 Foto: Profimedia

Vjenčanje Patricka Schwarzeneggera - 10 Foto: Profimedia

Na ceremoniji su bili i Patrickovi roditelji Arnold i Maria Shriver, sestra Katherine sa suprugom Chrisom Prattom te Abbyni roditelji Laura i Greg. Među uzvanicima su bili i Rob Lowe te Jason Isaacs, Patrickov kolega iz serije "Bijeli lotus", koji mu je u seriji glumio oca.

Patrick Schwarzenegger i Abby Champion - 2 Foto: Profimedia

Patrick Schwarzenegger i Abby Champion - 1 Foto: Profimedia

Patrick Schwarzenegger Foto: Profimedia

Patrick Schwarzenegger - 3 Foto: Youtube

Par se povezao 2015. godine, a godinu poslije su potvrdili vezu. Zajedno su sudjelovali u kampanjama modnih kuća Calvin Klein i Tommy Hilfiger. Zaručili su se u prosincu 2023., nakon što ju je zaprosio na plaži pored srca oblikovanih od crvenih ruža i latica.

Patrick je treće dijete glumca i nekadašnjeg guvernera Kalifornije i članice obitelji Kennedy, koji su se rastali 2011. godine nakon što je otkriveno kako je imao izvanbračno dijete s kućnom pomoćnicom.

Mlađi Schwarzenegger je početkom godine dospio u medije zbog golih scena u "Bijelom lotusu", o čemu više čitajte OVDJE.

