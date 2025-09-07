Botoks i fileri na djelu? Lice slavne glumice izazvalo lavinu reakcija

Emily Blunt nova je meta društvenih mreža zbog izgleda svog lica, potaknuvši nagađanja kako je i ona potražila pomoć estetskog kirurga.
Nagrada za najboljeg redatelja pripala je Bennyju Safdieju za film "The Smashing Machine", u kojem glavne uloge tumače Dwayne The Rock Johnson i Emily Blunt, koja je iznenadila mnoge izgledom na crvenom tepihu i na konferenciji za novinare u sklopu projekcije filma.
Emily Blunt - 4 Foto: Profimedia
Emily Blunt - 7 Foto: Profimedia
Emily Blunt - 8 Foto: Profimedia
42-godišnja Britanka je privukla pažnju svojim izraženim jagodicama i glatkom kožom bez bora, što je dovelo do nagađanja kako je i ona podlegla estetskoj kirurgiji.
Emily Blunt - 10 Foto: Profimedia
Emily Blunt - 11 Foto: Profimedia
Emily Blunt (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images
Emily Blunt - 3 Foto: Profimedia
Unatoč svijetloplavoj Schiaparelli haljini s naglašenim strukom i ukrašenim naramenicama i kosi u holivudskim valovima, obožavatelji su ostali zatečeni navodno novim izgledom, pogotovo kada je se usporedi s nekim ranijim fotografijama.
Emily Blunt - 4 Foto: Afp
Emily Blunt - 5 Foto: Afp
"Zašto se pretvara u Cilliana Murphyja?", "Ljudi su ratovali za Cillianove prirodne jagodice", "Jesam li ja lud ili ona izgleda drugačije? Ne u lošem smislu. Samo... drugačije", komentiraju mnogi fanovi, a raspravi su se pridružili i stručnjaci za estetsku kirurgiju.
Jedan od njih smatra kako nije išla na zahvate, no da je vjerojatno koristila botoks za ublažavanje bora i filere za volumen u središnjem dijelu lica i naglašavanje jagodica.
Emily Blunt - 3 Foto: Afp
"Ne vidim dokaze o operacijama. Mislim da nije imala nikakve kirurške zahvate, barem ne one koje mogu prepoznati", izjavio je dr. John Diaz, ističući kako današnje fotografije slavnih često znaju biti retuširane, dok drugi liječnik dr. Joshua Korman smatra kako je u pitanju samo mršavljenje: "Čini se da je smršavila, što je utjecalo na izgled lica. Donji dio obraza joj je sada šupljikaviji, što može biti rezultat botoksa u maseteričnim mišićima."
