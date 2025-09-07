Botoks i fileri na djelu? Lice slavne glumice izazvalo lavinu reakcija

Emily Blunt nova je meta društvenih mreža zbog izgleda svog lica, potaknuvši nagađanja kako je i ona potražila pomoć estetskog kirurga.

Poslije tjedan i pol dana, završilo je 82. izdanje Venecijanskog filmskog festivala, a nagrada Zlatni lav za najbolji film proglašen je "Otac majka sestra brat" redatelja Jima Jarmuscha. I ove godine brojni poznati su se prošetali crvenim tepihom, nerijetko izazvavši pozornost fotografa.

Nagrada za najboljeg redatelja pripala je Bennyju Safdieju za film "The Smashing Machine", u kojem glavne uloge tumače Dwayne The Rock Johnson i Emily Blunt, koja je iznenadila mnoge izgledom na crvenom tepihu i na konferenciji za novinare u sklopu projekcije filma.

42-godišnja Britanka je privukla pažnju svojim izraženim jagodicama i glatkom kožom bez bora, što je dovelo do nagađanja kako je i ona podlegla estetskoj kirurgiji.

Unatoč svijetloplavoj Schiaparelli haljini s naglašenim strukom i ukrašenim naramenicama i kosi u holivudskim valovima, obožavatelji su ostali zatečeni navodno novim izgledom, pogotovo kada je se usporedi s nekim ranijim fotografijama.

Vjerujete li da je imala estetske zahvate? Pa lice joj se promijenilo!

Ne vidim mnogo razlike Pa lice joj se promijenilo!

Ne vidim mnogo razlike Ukupno glasova:

"Zašto se pretvara u Cilliana Murphyja?", "Ljudi su ratovali za Cillianove prirodne jagodice", "Jesam li ja lud ili ona izgleda drugačije? Ne u lošem smislu. Samo... drugačije", komentiraju mnogi fanovi, a raspravi su se pridružili i stručnjaci za estetsku kirurgiju.

Jedan od njih smatra kako nije išla na zahvate, no da je vjerojatno koristila botoks za ublažavanje bora i filere za volumen u središnjem dijelu lica i naglašavanje jagodica.

"Ne vidim dokaze o operacijama. Mislim da nije imala nikakve kirurške zahvate, barem ne one koje mogu prepoznati", izjavio je dr. John Diaz, ističući kako današnje fotografije slavnih često znaju biti retuširane, dok drugi liječnik dr. Joshua Korman smatra kako je u pitanju samo mršavljenje: "Čini se da je smršavila, što je utjecalo na izgled lica. Donji dio obraza joj je sada šupljikaviji, što može biti rezultat botoksa u maseteričnim mišićima."

I The Rock je nedavno bio pod povećalom zbog velike transformacije, o čemu više pročitajte OVDJE.

