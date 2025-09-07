Pretraži
modna lekcija

Svaki korak bio je igra s vatrom, haljina s prorezom jedva je obuzdala sve njezine adute

Piše E.G., Danas @ 16:31 Celebrity komentari
Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio Foto: Profimedia

44-godišnja Alessandra Ambrosio na Venecijanskom filmskom festivalu je očitala modnu lekciju mnogima pojavivši se u kreaciji Elisabette Franchi.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Alessandra Ambrosio na Venecijanskom filmskom festivalu
modna lekcija
Svaki korak bio je igra s vatrom, haljina s prorezom jedva je obuzdala sve njezine adute
Josip Stanišić dobio kćer
Čestitke!
Veselje u reprezentaciji: Samozatajni Vatreni ponovno postao otac!
Princ Harry želi dovesti djecu u Ujedinjeno Kraljevstvo?
"Nije odustao od želje"
Hoće li upoznati svoje rođake? Princ Harry planira dovesti djecu u Ujedinjeno Kraljevstvo
Ivana Vida čestitala sinu deseti rođendan
priredili i vatromet
Slavlje u obitelji bilo je razlog Ivani Vidi za dirljivu objavu: "Kada si došao..."
Ljubavna priča Johna Cene i Shay Shariatzadeh
"I ja zaslužujem status princeze"
Zbog ovoga ga obožavaju: Snagator napravio potez iz snova svake žene!
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Charlotte McKinney mamila poglede bujnim dekolteom
nezgoda usred kafića
Nestašni gumbić nije izdržao! Samo jedan potez bio je dovoljan da pokaže previše
Lovro Škopljanac, sin Jadranke Kosor, snimljen na zagrebačkoj špici
jako su bliski
Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj
Marko Perković Thompson javio se iz Međugorja
vjera mu je oslonac
Thompson se javio iz Međugorja dirljivom porukom: ''U ozračju molitve i tišine...''
Zgodni tata Momčilo Otašević okreće novu stranicu u životu!
''sad ću ja drugima pričati...
Zgodni tata Momčilo Otašević okreće novu stranicu u životu: ''Ide neka nova faza!''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Neidentificirani objekt, vjerojatno dron, srušio se u istočnoj Poljskoj - RMF FM
Sumnjaju na dron
Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
Roditelji u Beču ostavili bebu u kolicima i pobjegli
Šokantan slučaj u Beču
Roditelji ostavili bebu u kolicima i nestali: Policija ih tražila danima
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Tragedija u Lisabonu
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
show
Charlotte McKinney mamila poglede bujnim dekolteom
nezgoda usred kafića
Nestašni gumbić nije izdržao! Samo jedan potez bio je dovoljan da pokaže previše
Lovro Škopljanac, sin Jadranke Kosor, snimljen na zagrebačkoj špici
jako su bliski
Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
zdravlje
Koju krvnu grupu komarci najviše vole?
Evo što kažu istraživanja
Koju krvnu grupu komarci najviše vole?
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
zabava
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
IZNENAĐENI?
Pogledajte prizor koji je zaustavio prolaznike: Je li ovo najčudnija šetnja psa koju ste ikad vidjeli?
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
IZAZOV!
Koliko vas pamćenje zapravo služi? Okušajte se u ovom kvizu i dokažite da ste sveznalica
Zašto jezik pecka dok jedemo ananas? Iza svega stoji zastrašujući razlog
Zanimljivo
Zašto jezik pecka dok jedemo ananas? Iza svega stoji zastrašujući razlog
tech
Večeras ćemo moći uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca: Evo sve što trebate znati o tom događaju
Kako, kad i gdje promatrati
Večeras ćemo moći uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca: Evo sve što trebate znati o tom događaju
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
HZZO upozorio: Dobijete li ovakvu SMS poruku, odmah ju obrišite!
Nova prijevara
HZZO upozorio: Dobijete li ovakvu SMS poruku, odmah ju obrišite!
sport
Rasulo u Crnoj Gori uoči dolaska u Hrvatsku, navijači poslali poruku: "Ispričajte se ili..."
"Bitka svim sredstvima"
Rasulo u Crnoj Gori uoči dolaska u Hrvatsku, navijači poslali poruku: "Ispričajte se ili..."
Bosna i Hercegovina utrpala šest komada i nastavlja marširati prema Svjetskom nogometnom prvenstvu!
Evo ih na 4/4
Bosna i Hercegovina utrpala šest komada i nastavlja marširati prema Svjetskom nogometnom prvenstvu!
Srpski mediji u nevjerici nakon novog ispadanja: Evo kakvim naslovima su počastili svoje košarkaše
SRBIJA IDE KUĆI
Srpski mediji u nevjerici nakon novog ispadanja: Evo kakvim naslovima su počastili svoje košarkaše
tv
Daleki grad: ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
DALEKI GRAD
ANKETA: Što mislite o posljednjoj epizodi serije "Daleki grad"?
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
LEYLA
Saznajte što donosi finalni tjedan serije "Leyla"!
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
DALEKI GRAD
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
putovanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
25 kvadrata apsolutne sreće na Visu: Kamena kuća na osami za najbolji odmor
Tišina i more
25 kvadrata apsolutne sreće na Visu: Kamena kuća na osami za najbolji odmor
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
novac
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zbog bagera u Gazi, Amerikanci prijete novim carinama i vizama jednoj skandinavskoj zemlji
Blef ili ozbiljna prijetnja?
Zbog bagera u Gazi, Amerikanci prijete novim carinama i vizama jednoj skandinavskoj zemlji
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
lifestyle
Franka Batelić u trapericama Joce, francuskog brenda IRP 2025.
Produžuju figuru
Traperice s rupama na rubu nogavica hit su među Parižankama, a nosi ih i Franka Batelić
Najzgodniji slavni plavokosi Hrvat po odabiru naših čitateljica
TIJESNA POBJEDA
Nismo iznenađene: Ovo je najzgodniji plavokosi Hrvat po odabiru naših čitateljica
Recept za kolač s jabukama i krem sirom
Brzo i jednostavno
Tražite ideju za kolač? Naša preporuka je ovaj neodoljivo kremasti kolač s jabukama
sve
Charlotte McKinney mamila poglede bujnim dekolteom
nezgoda usred kafića
Nestašni gumbić nije izdržao! Samo jedan potez bio je dovoljan da pokaže previše
Lovro Škopljanac, sin Jadranke Kosor, snimljen na zagrebačkoj špici
jako su bliski
Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene