Svaki korak bio je igra s vatrom, haljina s prorezom jedva je obuzdala sve njezine adute

44-godišnja Alessandra Ambrosio na Venecijanskom filmskom festivalu je očitala modnu lekciju mnogima pojavivši se u kreaciji Elisabette Franchi.

Poslije tjedan i pol dana, završilo je 82. izdanje Venecijanskog filmskog festivala, a nagrada Zlatni lav za najbolji film proglašen je "Otac majka sestra brat" redatelja Jima Jarmuscha. I ove godine brojni poznati su se prošetali crvenim tepihom, nerijetko izazvavši pozornost fotografa.

Victorijina anđelica Alessandra Ambrosio zablistala je na svečanosti zatvaranja, očaravši u raskošnoj zlatnoj haljini ukrašenoj srebrnim detaljima modne kuće Elisabette Franchi.

Alessandra Ambrosio - 4 Foto: Profimedia

Alessandra Ambrosio - 6 Foto: Profimedia

Alessandra Ambrosio - 8 Foto: Profimedia

Alessandra Ambrosio - 10 Foto: Profimedia

Upečatljiva kreacija s dubokim dekolteom prelazila je u dramatičan perjani šlep.

Svoj je vitki stas dodatno naglasila srebrnim sandalama s remenčićima, a stajling je upotpunila statement ogrlicom i dijamantnim naušnicama. Na crveni tepih došla je taksi brodom, a prilikom prolaska s velikim osmijehom je pozdravila fotografe.

Alessandra Ambrosio - 2 Foto: Profimedia

Alessandra Ambrosio - 9 Foto: Profimedia

Alessandra Ambrosio - 14 Foto: Profimedia

Alessandra Ambrosio - 13 Foto: Profimedia

Ova čarobna haljina samo je potpomogla Ambrosio da istakne svoju prirodnu ljepotu zbog koje mnogi teško vjeruju da ima 44 godina i dvoje djece tinejdžera.

Ambrosio je u Veneciju došla nakon što je kratko boravila na Ibizi uz dečka Bucka Palmera.

