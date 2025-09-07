Svaki korak bio je igra s vatrom, haljina s prorezom jedva je obuzdala sve njezine adute

44-godišnja Alessandra Ambrosio na Venecijanskom filmskom festivalu je očitala modnu lekciju mnogima pojavivši se u kreaciji Elisabette Franchi.
Victorijina anđelica Alessandra Ambrosio zablistala je na svečanosti zatvaranja, očaravši u raskošnoj zlatnoj haljini ukrašenoj srebrnim detaljima modne kuće Elisabette Franchi.
Upečatljiva kreacija s dubokim dekolteom prelazila je u dramatičan perjani šlep.
Svoj je vitki stas dodatno naglasila srebrnim sandalama s remenčićima, a stajling je upotpunila statement ogrlicom i dijamantnim naušnicama. Na crveni tepih došla je taksi brodom, a prilikom prolaska s velikim osmijehom je pozdravila fotografe.
Ova čarobna haljina samo je potpomogla Ambrosio da istakne svoju prirodnu ljepotu zbog koje mnogi teško vjeruju da ima 44 godina i dvoje djece tinejdžera.
Ambrosio je u Veneciju došla nakon što je kratko boravila na Ibizi uz dečka Bucka Palmera.
