Veselje u reprezentaciji: Samozatajni Vatreni ponovno postao otac!

Josip Stanišić priključit će se reprezentaciji nakon što je drugi put postao otac.

Hrvatski nogometaš Josip Stanišić postao je drugi put otac.

Kako piše Večernji list, branič minhenskog Bayerna dobio je kćer, a već danas će biti na treningu reprezentacije koja u ponedjeljak igra protiv Crne Gore.

Vijest da će Stanišić postati otac otkrio je Zlatko Dalić tijekom okupljanja igrača u ponedjeljak. Koliko Stanišić drži svoj privatni život u tajnosti, pokazuje i to da javnost ne zna kako se zove njegova partnerica, s kojom od ranije ima sina.

Iako je rođen u Münchenu, 25-godišnji nogometaš je prihvatio poziv da igra za hrvatsku reprezentaciju, za koju je odigrao 24 utakmice i osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 2022. godine.

