Novi bolan udarac za Kennedyjeve: Unuka slavnog predsjednika preminula nakon teške bolesti

Unuka nekadašnjeg američkog predsjednika JFK-a Tatiana Schlossberg preminula je poslije borbe s akutnom mijeloičnom leukemijom, svega šest tjedana otkako je javnosti otkrila strašnu dijagnozu.

Obitelj Kennedy ponovno je zavijena u crno. Tatiana Schlossberg, unuka legendarnog američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, preminula je u dobi od samo 35 godina nakon borbe s akutnom mijeloičnom leukemijom.

Smrt je uslijedila svega šest tjedana nakon što je javno otkrila dijagnozu, ostavivši iza sebe šokiranu obitelj i javnost.

Tužnu vijest potvrdila je JFK Library Foundation, koja je u ime obitelji objavila emotivnu poruku: "Naša predivna Tatiana preminula je jutros. Zauvijek će biti u našim srcima."

Tatiana Schlossberg, rođena u New Yorku, bila je kći Caroline Kennedy i dizajnera Edwina Schlossberga, a javnosti je bila poznata kao ekološka novinarka i autorica. Dijagnozu je otkrila u emotivnom eseju objavljenom u The New Yorkeru u studenome 2025. godine, u kojem je iskreno opisala šok koji je doživjela nakon saznanja da boluje od teškog oblika raka krvi.

Posebno potresan detalj njezine priče jest činjenica da nije imala nikakve simptome. Bolest je otkrivena tek nakon rutinskih krvnih pretraga, i to nedugo nakon što je rodila svoje drugo dijete. U tekstu je napisala da je bila "jedna od najzdravijih osoba koje je poznavala", prisjećajući se kako je samo dan prije dijagnoze plivala milju u bazenu dok je bila u devetom mjesecu trudnoće.

Iza sebe je ostavila supruga, liječnika Georgea Morana, te njihovo dvoje male djece – trogodišnjeg Edwina i jednogodišnju Josephine. U svojim zapisima Tatiana je istaknula koliko su joj roditelji, brat i sestra, Rose i Jack, bili oslonac tijekom mjeseci iscrpljujućih terapija, opisujući njihovu tišinu i snagu kao "velik dar".

Dotaknula se i često spominjanog "prokletstva obitelji Kennedy", priznajući da ju je najviše boljela pomisao da majci Caroline donosi još jednu tragediju. Caroline Kennedy već je kao dijete izgubila oca u atentatu, a kasnije i brata Johna F. Kennedyja Jr. u avionskoj nesreći.

"Cijeli život pokušavala sam biti dobra kći i štititi svoju majku", napisala je Tatiana. "Sada sam dodala novu tragediju njezinu životu, životu naše obitelji, i ne mogu učiniti ništa da to zaustavim."

Smrt Tatiane Schlossberg još je jedan bolan podsjetnik na krhkost života i duboko osobna tragedija jedne od najpoznatijih američkih obitelji, čije se gubitke javnost pamti desetljećima.

