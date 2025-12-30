Zašto je kralj Charles stvarno primio princa Harryja? Igra iza scene otkriva pravi motiv

Kralj Charles ove godine se vidio s mlađim sinom nakon godinu i pol dana izbjegavanja, no samo na 50 minuta.

Nakon višegodišnjeg zategnutog odnosa i gotovo potpunog prekida komunikacije, kralj Charles i princ Harry ove su se godine napokon susreli, ali samo na 50 minuta.

Iako je susret na prvi pogled djelovao kao osobna inicijativa odbjeglog princa, sve više informacija upućuje na to da je pravi razlog tog kratkog sastanka bio pažljivo organiziran iza kulisa i to od strane PR tima Sussexa.

Kralj Charles III. i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

Kako piše Daily Mirror, ključnu ulogu u organizaciji susreta imala je Meredith Maines, dosadašnja šefica komunikacija princa Harryja i Meghan Markle. Upravo je ona u srpnju održala tajni sastanak s kraljevim glasnogovornikom Tobynom Andreaeom u privatnom klubu u blizini Clarence Housea, što se sada smatra presudnim trenutkom koji je otvorio vrata kratkom, ali simboličnom susretu oca i sina u rujnu.

Kralj Charles III. i princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Izvori tvrde da sastanak nije bio spontan ni emotivan, već strateški dogovoren kao "prvi korak" prema mogućem procesu pomirenja. U neformalnoj atmosferi, uz piće na terasi kluba, predstavnici obje strane navodno su se složili da je vrijeme za barem minimalnu komunikaciju – bez velikih očekivanja, ali s jasnom porukom.

Kralj Charles III. i princ Harry - 4 Foto: Profimedia

Buckinghamska palača kasnije je potvrdila kako je kralj Charles s Harryjem popio privatni čaj tijekom posjeta koji je trajao oko 50 minuta. Upravo ta precizna minutaža dodatno je potaknula nagađanja jer je jasno dala do znanja da nije riječ o potpunom pomirenju, već o strogo kontroliranom susretu.

Nedugo nakon sastanka Harry je kratko izjavio kako je kralj "sjajan", dok je ranije, u emotivnom BBC-jevom intervjuu neposredno nakon što je izgubio sudski spor protiv britanske vlade, otvoreno rekao da želi pomirenje s obitelji. Ipak, činjenica da su se vidjeli samo jednom ove godine, i to nakon višemjesečnih zakulisnih razgovora, govori koliko su odnosi i dalje krhki.

Kralj Charles III. - 2 Foto: Afp

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Cijelu priču dodatno je zakomplicirao odlazak Meredith Maines, koja je nakon samo godinu dana napustila tim, postavši već 11. PR osoba koja je u pet godina otišla od Harryja i Meghan. Neki izvori tvrde da susret s kraljem ostaje njezin najveći, ali i posljednji veliki potez u toj ulozi.

Zaključak je jasan: susret kralja Charlesa i princa Harryja nije bio vođen isključivo emocijama, već promišljenim PR potezom s ciljem otvaranja komunikacijskog kanala. Hoće li se tih 50 minuta pretvoriti u nešto više ili ostati samo simboličan trenutak – tek ostaje za vidjeti.

