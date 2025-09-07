Naša olimpijska prvakinja pokazala svoje drugo lice, nitko nije očekivao ovakav prizor!

Barbara Matić bila je na vjenčanju svoje prijateljica, a njezino izdanje u bež haljini oduševit će mnoge ljubiteljice mode.
Olimpijska prvakinja ovih dana je prisustvovala vjenčanju svoje bliske prijateljice, za koje je odjenula drapiranu dugu haljinu u toploj bež nijansi koja savršeno ističe njezinu preplanulu put i figuru.
Lepršavi kroj i duboki izrez na leđima dali su haljini notu elegancije i senzualnosti, dok je jednostavan izbor nakita – decentne naušnice i narukvica – cijeli izgled učinio još sofisticiranijim. Ovime je dokazala da sportska snaga i glamur mogu ići ruku pod ruku, a njezin osmijeh i opuštenost dodatno su naglasili njezinu karizmu.
I njezini pratitelji su ostali oduševljeni kako je izgledala na vjenčanju, pa su joj ostavljali mnogo emotikona srca ispod fotografija, dok u jednom komentaru stoji: "Dva u jedno, lijepa i jaka!".
Nije poznato je li s njom bio novi partner, o kojem više možete pročitati OVDJE.
Nedavno je bila na Baliju, o čemu više pročitajte OVDJE.
