Naša olimpijska prvakinja pokazala svoje drugo lice, nitko nije očekivao ovakav prizor!

Barbara Matić bila je na vjenčanju svoje prijateljica, a njezino izdanje u bež haljini oduševit će mnoge ljubiteljice mode.

Naša džudašica Barbara Matić pokazala je još jednom da joj svečane prigode stoje jednako dobro kao i tatami.

Olimpijska prvakinja ovih dana je prisustvovala vjenčanju svoje bliske prijateljice, za koje je odjenula drapiranu dugu haljinu u toploj bež nijansi koja savršeno ističe njezinu preplanulu put i figuru.

Galerija 28 28 28 28 28

Barbara Matić - 3 Foto: Instagram

Barbara Matić - 1 Foto: Instagram

Barbara Matić - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Mama mu je nekoć bila najmoćnija političarka u Hrvatskoj

Lepršavi kroj i duboki izrez na leđima dali su haljini notu elegancije i senzualnosti, dok je jednostavan izbor nakita – decentne naušnice i narukvica – cijeli izgled učinio još sofisticiranijim. Ovime je dokazala da sportska snaga i glamur mogu ići ruku pod ruku, a njezin osmijeh i opuštenost dodatno su naglasili njezinu karizmu.

Sviđa li vam se izdanje Barbare Matić? Da, prekrasna mi je!

Nije mi nešto Da, prekrasna mi je!

Nije mi nešto Ukupno glasova:

Barbara Matić Foto: Instagram

Barbara Matić Foto: Instagram

Barbara Matić - 6 Foto: Barbara Matić/Instagram

I njezini pratitelji su ostali oduševljeni kako je izgledala na vjenčanju, pa su joj ostavljali mnogo emotikona srca ispod fotografija, dok u jednom komentaru stoji: "Dva u jedno, lijepa i jaka!".

Nije poznato je li s njom bio novi partner, o kojem više možete pročitati OVDJE.

Nedavno je bila na Baliju, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Kao Apolon! Na tijelu miljenika žena ocrtava se apsolutno svaki mišić

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Prepoznajete li holivudskog ljepotana? Zbog ove uloge izgleda kao druga osoba

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tragedija je slomila Giorgia Armanija: Najveći životni udarac nije imao veze s modnim carstvom

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jedan kviz treba vladati svima! Provjerite svoje znanje o Gospodaru prestenova