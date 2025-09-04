nije baš lagan
Jedan kviz treba vladati svima! Provjerite svoje znanje o Gospodaru prestenova
Piše H.L.,
Danas @ 20:34
Zanimljivosti
Film ''Gospodar prstenova''
Foto: Profimedia
Ako mislite da znate sve o Prstenu, Međuzemlju i junacima koji su se borili za njegovu sudbinu, vrijeme je da to dokažete.
Legendarna filmska trilogija ''Gospodar prstenova'', nastala prema slavnim romanima J.R.R. Tolkiena, promijenila je svijet filma i očarala gledatelje diljem planeta.
Priča o hrabrosti, prijateljstvu i borbi protiv zla donijela nam je nezaboravne likove – Froda, Gandalfa, Legolasa, Aragorna i mnoge druge – te epske prizore koji i danas oduzimaju dah.
Riješite naš kviz i otkrijte koliko zapravo poznajete svijet Gospodara prstenova!
