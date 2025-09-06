Prepoznajete li holivudskog ljepotana? Zbog ove uloge izgleda kao druga osoba

Zbog perike, kostima i proteza niti najvjerniji fanovi nisu uspjeli prepoznati holivudskog glumca.

Britanski glumac Tom Holland još je jednom dokazao koliko mu transformacije dobro idu. U kratkometražnom filmu "LEGO Nikad se nemoj prestati igrati" uskočio je u čitav niz urnebesnih uloga i iza slojeva perika, kostima i proteza postao gotovo neprepoznatljiv.

Glumac, koji se proslavio ulogom u Spider-Manu, postao je redom zgodni plavokosi nogometaš, šarmantni biznismen, vremešni vrtlar i ćelavi direktor korporacije.

Tom Holland Foto: Profimedia

Upravo ta posljednja transformacija podigla je najviše prašine, jer je Holland u ulozi moćnog šefa potpuno izgubio vlastiti identitet.

U filmu mu se pridružuju i njegova braća Harry i Sam, koji glume sportske reportere, što je čitavom projektu dalo dodatnu obiteljsku toplinu.

"Još od malena sam se volio igrati s LEGO kockicama, zajedno s braćom. Bilo je divno prisjetiti se tih vremena zajedno s njima na setu. Nema veze koliko je život postao zauzet, nikad se nisam prestao igrati", izjavio je glumac, prenosi Daily Mail.

Tom Holland Foto: Profimedia

Glumac je iskoristio priliku da podijeli i osobnu priču o disleksiji i ADHD-u, priznajući kako mu ovakvi projekti omogućuju da slobodno istražuje likove i razbije vlastite nesigurnosti.

"Ponekad je prazno platno zastrašujuće, ali LEGO mi je dao priliku da se igram bez granica”, izjavio je Holland.

Tom Holland Foto: Profimedia

Holland je od 2021. u vezi s glumicom Zendayom, a tijekom ovogodišnjih zimskih praznika par se i zaručio. Više o tome pročitajte OVDJE.

Tom Holland, Zendaya Foto: Profimedia

Tom Holland i Zendaya - 2 Foto: Profimedia

