Thompson se javio iz Međugorja dirljivom porukom: ''U ozračju molitve i tišine...''

Thompson je ovih dana uzeo predah od glazbe, a na društvenim mrežama javio se iz Međugorja.

Glazbenik Marko Perković Thompson nakon brojnih koncerata i glazbenih obaveza otišao je na odmoru.

Na društvenim mrežama sada se javio iz Međugorja, jednog od najpoznatijih hodočasničkih odredišta u regiji. Pratiteljima na Facebooku je uputio dirljivu poruku.

''U ozračju molitve i tišine, na Brdu ukazanja, ostaje poruka: snaga glazbe i snaga vjere pronalaze svoj zajednički jezik u jednostavnom – u susretu čovjeka s Bogom'', napisao je.

Njegovi oduševljeni obožavatelji brzo su mu se javili u komentarima.

''Vjerni naš, legendo'', ''Marko, ovo je prelijepo'', ''Čuvaj se'', ''Bravo'', pisali su.

Prije nekoliko dana fotke na društvenim mrežama otkrile su i s kime puni baterije. Više o tome saznajte OVDJE.

