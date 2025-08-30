Thompson dirnuo objavom povodom obljetnice jedne od najvećih nesreća Hrvatske

Marko Perković Thompson prisjetio se tragedije na Kornatima pa dirnuo pratitelje objavom.

Hrvatska obilježava 18. godišnjicu Kornatske tragedije u kojoj su 30. kolovoza 2007. prilikom intervencije na otoku Kornatu smrtno stradala 12 vatrogasaca iz Vodica, Tisnog i Šibenika. Više o ovoj tragediji koja je obilježila hrvatsku povijest čitajte OVDJE.

Počast poginulima odao je i Marko Perković Thompson koji je na Facebooku podijelio dirljivu objavu.

Uz fotografiju kamenih križeva, napisao je stihove pjesme ''Ovo nije kraj''.

"...Iza suza još sunce sja,

svijetlo dijeli dobro od zla.

Sto oluja, pobjeda sto,

da l' sam i ja rođen za to?

Kroz sve moje dane i godine

samo srce imam da vodi me.

I u mraku sam, vjerujem i znam.

Ovo nije kraj, gore pogledaj,

tamo piše drugo ime hrabrosti.

Ovo nije kraj, zadnji zagrljaj,

sve dok za vas gore svijeće ljubavi..."

Thompson je nedavno dospio i u svjetske medije, zbog čega provjerite OVDJE.

Prošlog tjedna osvojio je važnu nagradu, više pročitajte OVDJE.

