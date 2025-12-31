Pobjednica MasterChefa za Dnevnik Nove TV podijelila dojmove nakon finala, ali i poseban novogodišnji recept

Hrvatski MasterChef dobio je novu pobjednicu! Titula i nagrada od trideset tisuća eura pripala je 28-godišnjoj Endrini Muqaj. Uoči dočeka nove godine, s laskavom titulom pobjednice, došla je i do studija Dnevnika Nova TV gdje je podijelila poseban novogodišnji recept, ali i ispričala svoje dojmove.

Od proglašenja - mobitel nove pobjednice MasterChefa, Endrine Muqaj, nije prestao zvoniti.

''Što od prijatelja, što je od ljudi koje nisam upoznala, koji su nekako me gledali kroz cijelo ovo putovanje, imaju potrebu se javiti i zahvaliti. Sve ću ja to stići, ali nekako imam potrebu se javiti i zahvaliti.''

Endrina Muqaj Foto: Dnevnik Nove TV

Nije prošlo dugo od nove titule koju je osvojila - a mi smo je zamolili da nam na Silvestrovo otkrije i pripremi svoje najdraže parti jelo.

''Beef wellington uvijek radim kad su nekakvi rođendani, proslave, blagdani, tako da rekla bi često...''

Pa je za kamere Nove TV otkrila i detalje svog recepta.

''U to ide daksel. Bitno je kod njega da smo mu izvukli svu vlagu van da nam zapravo ne namoči tijesto. Znači ćemo staviti naći pršut, sloj daksela, komad mesa i zamotati u jednu malu kuglicu.''

"I onda ovako, samo sa svake strane? Da. I sam je bitno da ovaj dolje dio stavimo da bude dolje i to je to. "

Endrina Muqaj Foto: Dnevnik Nove TV

Finalna epizoda bila je najgledanija cijele sezone i dosegnula je 816 tisuća gledatelja. U završnom slijedu žiri joj je podijelio tri desetke - pitali smo je da ovaj put ona njih ocijeni.

''A da ja njih ocijenim. Ajoj... s jednim jako dobrim ocjenama. Stvarno su bili velika podrška i naravno kritike uvijek teško padnu, ali iz njih se najviše i uči. Tako da stvarno su bili tu kad je trebalo.''

A što bi istaknula da joj je možda bilo najsretnije u cijelom showu?

''Stres je zapravo najviše bio prisutan kad smo čekali nekakvo proglašenje ili ocjene ili stres test, ali stres testovi su bili stresni. Bilo je situacija da je svašta letjelo i padalo i vrući lonci, ali ono kad vas opere adrenalin stvarno jednostavno ništa od toga.''

Zato je ovo jelo napravila bez stresa.

''Idemo probat, Napravili smo još umak na bazi meda i senfa. Nekako savršeno paše za balans svih okusa. Dobar tek!''

