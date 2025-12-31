Severina otkrila svoje želje za nadolazeću godinu: ''Da snovi postanu stvarnost''

Na kraju 2025. godine Severina je na Instagramu u podužoj objavi otkrila svoje želje za onu koja slijedi.

Severina je na društvenim mrežama objavila podužu objavu u kojoj je otkrila što želi sebi, ali i drugima u nadolazećoj 2026. godini.

''Započinjem novu godinu s velikom zahvalnošću prema svima koji su mi pomogli na mom životnom putu... Želim uvijek biti ljubazna i stavljati osmijeh na lica drugih ljudi i učiniti im bar lijep trenutak, ako ne i dan. Želim oprostiti svima i nemati ljutnje prema onima koji su mi radili loše, jer to ubija mene, a ne njih'', započela je.

''Želim još… Da se masiram svaki dan tri sata, da pijem svaki dan kavu s nekim ljudima koje dugo nisam vidjela i da šutimo... Da spavam osam sati dnevno, da se zaljubim u nekog normalnog (smijeh), da stvaram nezaboravne trenutke, da me okružuju pozitivni ljudi i pozitivna energija, da imam snage boriti se da snovi postanu stvarnost, da mi srce bude otvoreno, misli mirne i tijelo jako. Da vježbam yogu bar tri put tjedno, a trening četiri puta. Da pročitam bar tri knjige mjesečno, da pogledam tri predstave mjesečno i da posjetim pet stranih koncerata godišnje. Da putujem na destinacije koje želim vidjeti...'', dodala je.

Severina - 2 Foto: Instagram

''Svima želim isto što i sebi!'', zaključila je.

Severina - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naše serije osvrnula se na godinu na izmaku: ''Bila si najbolja i najgora dosad''

Objavu su joj pratelji zatrpali brojnim komentarima.

Pogledaji ovo Celebrity Najljepši ulazak u Novu godinu! Domaći glumački par čeka prvo zajedničko dijete

''Za sve što dolazi'', ''Neka ti se sve što želiš ostvari'', ''Sretna Nova godina'', ''Želim da ti se sve ostvari, sretno'', ''Bravo Seve, hvala ti na željama'', ''Dogovoreno'', dio je komentara s Instagrama.

Severina - 1 Foto: Instagram

Seve je u čipkastoj haljinica za koncert u Livnu raspametila fanove, a više o tome pisali smo OVDJE.

Severina - 4 Foto: Instagram

Inače, Seve je nedavno kupila vilu iz snova! OVDJE pogledajte novi, luksuzni dom pjevačice, cijena je bila paprena.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Kad se reflektori ugase: Kako su nekad velike dječje zvijezde završile na dnu?

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Kakvo zagrijavanje za najluđu noć! Prija se vratila u Zagreb i napravila raspašoj na popodnevnom dočeku

Pogledaji ovo Zanimljivosti "Jack Frost" vas je rasplakao? Onda je ovo kviz za vas!