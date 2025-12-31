Severinina čipkasta haljinica za koncert u Livnu raspametila fanove: ''Izdanje za Oscara!''

Pjevačica je za nastup u Livnu odabrala crnu čipku s potpisom Matije Vuice, a komplimenti na društvenim mrežama pljuštali su sa svih strana.

Kraj godine za Severinu donosi pregršt uzbuđenja, a njezina najnovija objava na Instagramu još je jednom pokazala da svaki njezin nastup ima poseban modni pečat. Nakon nastupa u Livnu pjevačica se pohvalila glamuroznim fotografijama na kojima je otkrila da je za tu priliku odabrala – čipku.

Za koncert u Livnu Severina je zablistala u elegantnoj crnoj čipkastoj haljini, koja savršeno naglašava siluetu i spaja profinjenost s dozom zavodljivosti. Prozirni detalji i bogata tekstura čipke dali su cijelom izdanju luksuzan i večernji štih, dok su crvene salonke unijele snažan kontrast i dodatnu dozu glamura. Fotografije snimljene uz klavir i u toplom, intimnom ambijentu dodatno su pojačale dojam elegancije.

U opisu objave Severina je otkrila da iza kreacije stoji Matija Vuica, ali i zagolicala maštu svojih obožavatelja najavom onoga što slijedi:

''Za Livno samo najljepša čipka. Hvala Matija Vuica. A tek da vidite kakve smo vam haljine spremile za Novu godinu'', napisala je.

Reakcije nisu izostale – komplimenti su se nizali iz minute u minutu, a pratitelji su oduševljeno komentirali njezin izgled.

''Predivna'', ''Fantazija'', ''Mila moja, ti si top! Najbolja i najljepša'', ''Kraljica'', ''Ovo izdanje je za dodjelu Oscara'', ''Veličanstvena'', ''Prava zvijezda'', ''Ma ti si kao avion'', ''Dama će uvijek biti dama'', ''Najljepša'', dio je komentara s Instagrama.

Sviđa li vam se Severinino izdanje? Da, izgleda brutalno!

Nije mi ništa posebno, imala je i boljih izdanja

Ne sviđa mi se, nije moj đir Da, izgleda brutalno!

Nije mi ništa posebno, imala je i boljih izdanja

Ne sviđa mi se, nije moj đir Ukupno glasova:

Severina - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Otto Grundmann nakon finala MasterChefa otkrio nam je svoje planove za budućnost!

Jedno je sigurno – Severina je i kraj godine odlučila obilježiti u velikom stilu, uz čipku, glamur i neizostavnu dozu iznenađenja.

Severina - 2 Foto: Instagram

Inače, Seve je nedavno kupila vilu iz snova! OVDJE pogledajte novi, luksuzni dom pjevačice, cijena je bila paprena.

Severina - 3 Foto: Instagram

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Ma kakvi frajeri! U finalu MasterChefa članovi žirija izdanjima pokupili najljepše komplimente

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Veliki intervju s Endrinom Muqaj, novom pobjednicom MasterChefa: ''Plače ti se, a suze ne izlaze!''

Pogledaji ovo Celebrity Tetovaže i torzo zbog kojeg je proglašen najseksi muškarcem uvijek zasjene njegov brak pun skandala