Najbolje uloge Jennifer Aniston: Od Rachel iz ''Prijatelja'' do ozbiljnih dramskih transformacija

Od kultne Rachel iz ''Prijatelja'' do mračnih i emotivno zahtjevnih filmskih transformacija, Jennifer Aniston tijekom tri desetljeća karijere dokazala je da je puno više od kraljice romantičnih komedija.

Jennifer Aniston desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda. Iako je svjetsku slavu stekla kao simpatična Rachel Green u kultnoj seriji ''Prijatelji'', Aniston je tijekom karijere pokazala da može puno više od romantičnih komedija. Donosimo pregled njezinih najboljih i najzapaženijih uloga – od televizijskih klasika do filmskih iznenađenja koja su oduševila kritiku.

Rachel Green – Prijatelji (1994. – 2004.)

Uloga koja ju je lansirala među zvijezde i zauvijek obilježila njezinu karijeru. Kao Rachel Green, razmažena djevojka koja kroz deset sezona prolazi put od konobarice do uspješne poslovne žene, Aniston je osvojila publiku diljem svijeta. Za ovu je ulogu nagrađena Emmyjem i Zlatnim globusom, a Rachel je i danas jedna od najomiljenijih televizijskih junakinja svih vremena.

Jennifer Aniston u ''Prijateljima'' Foto: Profimedia

Jennifer Aniston u ''Prijateljima'' Foto: Profimedia

Claire Simmons – The Morning Show (2019. – )

U Appleovoj hit-seriji Aniston tumači televizijsku voditeljicu suočenu s profesionalnom i osobnom krizom usred medijskog skandala. Riječ je o zrelijoj, slojevitoj ulozi koja joj je donijela nagradu SAG i nove pohvale kritike. Ova serija pokazala je da Aniston i dalje suvereno vlada malim ekranom – ali u znatno ozbiljnijem tonu nego u vrijeme ''Prijatelja''.

Jennifer Aniston u ''The Morning Show'' Foto: Profimedia

Beth Murphy – Cake (2014.)

Jedna od njezinih najozbiljnijih i najzahtjevnijih uloga. U filmu Cake glumi ženu koja pati od kronične boli i depresije te se nosi s traumom i ovisnošću o lijekovima. Transformacija je bila potpuna – bez glamura i prepoznatljivog holivudskog sjaja. Za ovu je ulogu nominirana za Zlatni globus, a mnogi su je tada počeli gledati kao ozbiljnu dramsku glumicu.

Jennifer Aniston u ''Cake'' Foto: Profimedia

Dr. Julia Harris – Horrible Bosses (2011.)

Publiku je iznenadila kada je preuzela ulogu bezobrazne i seksualno agresivne šefice. Riječ je o potpunom odmaku od njezina ''dobrica'' imidža. Komična, provokativna i hrabra izvedba pokazala je njezinu spremnost na rizik i samoironiju.

Jennifer Aniston u ''Horrible Bosses'' Foto: Profimedia

Brooke Meyers – The Break-Up (2006.)

U romantičnoj drami s Vinceom Vaughnom Aniston donosi realističan i emotivan prikaz raspada veze. Iako film nosi elemente komedije, u središtu je ozbiljna priča o nesporazumima i udaljavanju partnera. Upravo ta doza stvarnosti izdvojila je film od tipičnih romantičnih komedija.

Jennifer Aniston u ''The Break-Up'' Foto: Profimedia

Olivia – Friends with Money (2006.)

U indie ostvarenju Nicole Holofcener Aniston tumači ženu koja se osjeća izgubljeno među financijski uspješnijim prijateljicama. Suptilna i introspektivna uloga donijela joj je pohvale kritike i potvrdila da se odlično snalazi i u intimnijim, autorskim projektima.

Jennifer Aniston u ''Friends with Money'' Foto: Profimedia

Rose O’Reilly – We’re the Millers (2013.)

Jedna od komercijalno najuspješnijih komedija u njezinoj karijeri. Kao lažna mama u izmišljenoj obitelji krijumčara droge, Aniston je ponovno demonstrirala komični talent i odličnu kemiju s ostatkom glumačke postave.

Jennifer Aniston u ''We’re the Millers'' Foto: Profimedia

Rosie Dickson – Dumplin’ (2018.)

Dirljiva priča o odnosu majke i kćeri, u kojoj Aniston glumi bivšu kraljicu ljepote suočenu s vlastitim nesigurnostima. Film donosi toplu i emotivnu izvedbu te pokazuje njezinu zrelost i suptilnost u portretiranju kompleksnih ženskih likova.

Jennifer Aniston u ''Dumplin''' Foto: Profimedia

Iako će za mnoge zauvijek ostati Rachel iz ''Prijatelja'', Jennifer Aniston tijekom karijere dokazala je da može balansirati između komedije i drame, mainstreama i nezavisnog filma. Od laganih romantičnih komedija do mračnih i emocionalno zahtjevnih uloga, njezin glumački raspon znatno je širi nego što se na prvi pogled čini.

