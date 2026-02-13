Pretraži
koja je vama najdraža?

Najbolje uloge Jennifer Aniston: Od Rachel iz ''Prijatelja'' do ozbiljnih dramskih transformacija

Piše J. C., Danas @ 15:21 Zanimljivosti komentari
Jennifer Aniston u ''Prijateljima'' Jennifer Aniston u ''Prijateljima'' Foto: Profimedia

Od kultne Rachel iz ''Prijatelja'' do mračnih i emotivno zahtjevnih filmskih transformacija, Jennifer Aniston tijekom tri desetljeća karijere dokazala je da je puno više od kraljice romantičnih komedija.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Kako su poznati Hrvati feštali 2009. godine u kultnom zagrebačkom klubu
zabava koja se nije propuštala
Bilo je to 2009. godine: Pogledajte kako su poznati Hrvati tulumarili u kultnom zagrebačkom klubu
Georgina Rodriguez pokazala obiteljsku rutinu: Cristiano Ronaldo i mala Bella zajedno u teretani
Ronaldo u ulozi tate
Pogledajte kako najbogatiji nogometaš svijeta trenira s kćerkicom!
Erdoan Morankić je sin glazbenika Armana Morankića
bio je očev ponos
Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca
CE Svijet x Sandro Telling Stories: kada se poruke koje dijelimo pretvore u iskustvo – OSJETI ISKRICE
Oglas
CE Svijet x Sandro Telling Stories: kada se poruke koje dijelimo pretvore u iskustvo – OSJETI ISKRICE
Aleksandra Mladenović uživa u Dubaiju
''Goriš od ljepote!''
Folk-zvijezda koju Hrvati obožavaju pozirala u bikiniju, samo su trakice držale sve na svom mjestu
Ruben Van Gucht šokirao objavom nakon vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
baš neukusno
Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
Blanka Vlašić dobila razvod od Rubena Van Guchta
kraj ljubavi
Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara! Evo zašto je o toj odluci dugo šutjela
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa
sporna uporaba
Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa: Čak 316 puta spomenuo je ovu riječ
Davor Bilman pokazao sina Lea
zajedno u vožnji
Jeste li vidjeli sina Davora Bilmana? Njegova fotka odmah će privući pažnju mnogih!
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba'' 10
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću 9
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta 5
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Severina se osvrnula na koncert u Samoboru 3
"ovo je domoljublje, a ne…"
Sevkina objava uzburkala internet: "Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana"
Marko Perković Thompson i drugu večer zaredom ispunio je Dvoranu mladosti u Rijeci 3
baš lijepo
Fanovi Thompsona s nastupa u Rijeci nosit će posebnu uspomenu, ovo je sve oduševilo!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
U iskakanju tramvaja u Sarajevu poginuo student Erdoan Morankić
užas u Sarajevu
Student i mladi umjetnik poginuo u iskakanju tramvaja: Pokosio ga je na stanici
Zakon o priuštivom stanovanju
Država priprema novo "oružje"
Građani na rubu očaja: "Situacija je brutalna. Nisam našla ništa ispod 4000..."
PROVJERENO Liječnica snimljena kako šmrče kokain
DONOSI PROVJERENO
Šokantne fotografije! Liječnica hitne snimljena kako šmrče kokain: "Nisam imao dojam da redovito koristi"
show
Ruben Van Gucht šokirao objavom nakon vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
baš neukusno
Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
Blanka Vlašić dobila razvod od Rubena Van Guchta
kraj ljubavi
Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara! Evo zašto je o toj odluci dugo šutjela
Erdoan Morankić je sin glazbenika Armana Morankića
bio je očev ponos
Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca
zdravlje
Ovaj parazit ima trećina ljudi, a znanstvenici tek sada shvaćaju koliko je opasan!
Lijekovi ne djeluju
Ovaj parazit ima trećina ljudi, a znanstvenici tek sada shvaćaju koliko je opasan!
Samo dva dana konzumacije ove namirnice mogu sniziti loš kolesterol i do 10 %!
Rezultati koji su iznenadili istraživače
Samo dva dana konzumacije ove namirnice mogu sniziti loš kolesterol i do 10 %!
Simptomi ciroze jetre: Znakovi koje većina ljudi ignorira dok nije prekasno
Bolest jetre u kasnom stadiju
Simptomi ciroze jetre: Znakovi koje većina ljudi ignorira dok nije prekasno
zabava
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
"Ovo ima samo na balkanskim cestama": Snimka iz Srbije dobro nasmijala gledatelje
Jao…
"Ovo ima samo na balkanskim cestama": Snimka iz Srbije dobro nasmijala gledatelje
Otac ga pozvao jer mu je došla prijateljica, a kad je vidio tko sjedi u boravku, morao je snimiti video
Urnebesno
Otac ga pozvao jer mu je došla prijateljica, a kad je vidio tko sjedi u boravku, morao je snimiti video
tech
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Novi poduhvat
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
Možete je i sami isprobati
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
Opasan spyware vreba korisnike pametnih telefona: Nije bitno koristite li Android ili iPhone, ostat ćete bez svega
Dovoljan je jedan klik
Opasan spyware vreba korisnike pametnih telefona: Nije bitno koristite li Android ili iPhone, ostat ćete bez svega
sport
Na Zimskim olimpijskim igrama vlada nestašica - kondoma: Zalihe nestale u samo tri dana
To nisu očekivali
Na Zimskim olimpijskim igrama vlada nestašica - kondoma: Zalihe nestale u samo tri dana
Talijanska policija uhitila muškarca na ZOI 2026. nakon 16 godina bijega
Nevjerojatno
Došao na Zimske olimpijske igre pa završio iza rešetaka: Tražili su ga 16 godina
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
BIT ĆE PAKLENO
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
tv
Kumovi: Dok neki slave, hotel Macan doživljava pravu katastrofu
KUMOVI
Dok neki slave, hotel Macan doživljava pravu katastrofu
Kumovi: Vratila se u pravi kaos – problemi se samo nižu
KUMOVI
Kumovi: Vratila se u pravi kaos – problemi se samo nižu
Kumovi: Dobio je neugodan poziv – Bolje je da uživo porazgovaraju
KUMOVI
Kumovi: Dobio je neugodan poziv – Bolje je da uživo porazgovaraju
putovanja
Miran, sladak i blizu: Srednjoeuropski gradić koji čuva zaboravljene hrvatske običaje
Željezno
Miran, predivan, na dva i pol sata vožnje od Lijepe Naše: Srednjoeuropski gradić koji čuva zaboravljene hrvatske običaje
Keksi od kokosova brašna i banana recept
Gotovi za 20 minuta
Predobri keksi od kokosa mogu se napraviti od samo 2 sastojka – imamo najlakši recept
Kviz općeg znanja: 15 laganih pitanja za pumpanje ega
Ili?
Kviz općeg znanja: 15 laganih pitanja za pumpanje ega
novac
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Rast obrambenog budžeta
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Alarm zbog praznih skladišta? Evo zašto Hrvatska nikad neće ostati bez plina
Nema mjesta panici
Alarm zbog praznih skladišta? Evo zašto Hrvatska nikad neće ostati bez plina
lifestyle
Izrastanje boba: Koraci za lakši put do duge kose
NEKI I POŽALE
Za sve kojima je dosadio bob: Evo kako učiniti da kosa u fazi puštanja izgleda dobro
Ovaj parazit ima trećina ljudi, a znanstvenici tek sada shvaćaju koliko je opasan!
Lijekovi ne djeluju
Ovaj parazit ima trećina ljudi, a znanstvenici tek sada shvaćaju koliko je opasan!
Izdanje Sanje Musić Milanović za posjet Gruziji
POSLOVNA ELEGANCIJA
Izdanje Sanje Musić Milanović pun je pogodak, jedan detalj čini ga modno odvažnim
sve
Ruben Van Gucht šokirao objavom nakon vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
baš neukusno
Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
Izrastanje boba: Koraci za lakši put do duge kose
NEKI I POŽALE
Za sve kojima je dosadio bob: Evo kako učiniti da kosa u fazi puštanja izgleda dobro
Na Zimskim olimpijskim igrama vlada nestašica - kondoma: Zalihe nestale u samo tri dana
To nisu očekivali
Na Zimskim olimpijskim igrama vlada nestašica - kondoma: Zalihe nestale u samo tri dana
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene