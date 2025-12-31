Ma kakvi frajeri! U finalu MasterChefa članovi žirija izdanjima pokupili najljepše komplimente

Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš pokazali su besprijekorna izdanja u finalu, a publika ih na društvenim mrežama ne prestaje hvaliti.

Chefovi i žiri najpoznatije TV kuhinje, Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš, pokazali su da uz vrhunsko znanje imaju i besprijekoran osjećaj za stil, a njihovo pojavljivanje u finalnoj večeri MasterChefa nije prošlo nezapaženo.

Chef Mihelj odabrao je elegantno crno odijelo s profinjenim detaljima. Chef Vukadin istaknuo se u bijelom sakou s crnim reverima, kombinaciji koja je odmah privukla poglede i savršeno pristajala svečanom tonu finala. Chef Kočiš odlučio se za sofisticirano crno odijelo uz decentne crvene detalje.

MasterChef žiri Foto: Nova TV

Goran Kočiš, Stjepan Vukadin, Mario Mihelj Foto: Nova TV

Da je večer bila posebna i izvan same kuhinje, pokazao je i Mihelj, koji se jednom fotografijom iz finala pohvalio na društvenim mrežama.

Reakcije su stigle brzinom munje.

Goran Kočiš, Stjepan Vukadin, Mario Mihelj Foto: Nova TV

''Dečki, baš ste zgodni, prave zvijezde'', ''Bravo žiri, sve je onako kako je trebalo biti'', ''Zgodni i najbolji'', ''Ma pravi mladići'', ''Kakav trio'', ''Ma svi ste preslatki'', dio je komentara s Instagrama.

MasterChef žiri Foto: Nova TV

OVDJE pročitajte veliki intervju s Endrinom Muqaj, novom pobjednicom MasterChefa.

Endrina Muqaj i Mario Mihelj Foto: Nova TV

Internet je prepun reakcija na njezinu pobjedu, a više o tome pisali smo OVDJE.

MasterChef finale 2025. - 12 Foto: Nova TV

Otto Grundmann nakon finala MasterChefa otkrio nam je svoje planove za budućnost! Intervju pronađite OVDJE.

Otto Grundmann Foto: Nova TV

