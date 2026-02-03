Tko je ova tetovirana ljepotica? Svjetski mediji je obožavaju!

Kehlani je na Grammyjima 2026. zablistala u odvažnom modnom izdanju i osvojila dva Grammyja za pjesmu "Folded".

Američka pjevačica Kehlani bila je jedna od najvećih zvijezda večeri na dodjeli Grammyja 2026. u Los Angelesu, gdje je istovremeno oduševila modnim izdanjem i kući ponijela prestižne nagrade.

Na crvenom tepihu pojavila se u pripijenoj crnoj čipkastoj haljini dubokog izreza, koja je savršeno naglasila njezinu figuru i prepoznatljive tetovaže, ostavljajući fotografe i publiku bez daha.

Odvažan styling dodatno je istaknuo Kehlaninu samouvjerenost i stav, a elegantna frizura i decentan make-up dali su cijelom izdanju dozu glamura. Njezina pojava jasno je poručila da zna kako spojiti seksepil, umjetnički identitet i vrhunski stil , bez pretjerivanja, ali s puno karaktera.

Večer je za Kehlani bila još posebnija jer je osvojila čak dva Grammyja – za Najbolju R&B izvedbu i Najbolju R&B pjesmu za hit "Folded". S osmijehom i statuama u rukama, pokazala je koliko joj ova godina znači u karijeri, a fotografije s dodjele brzo su obišle društvene mreže.

Inače, Kehlani je američka R&B pjevačica koja se ističe snažnim emotivnim vokalom, iskrenim tekstovima i autentičnim pristupom glazbi. Karijeru je izgradila đotvoreno pjevajući o ljubavi, osobnim borbama i mentalnom zdravlju, zbog čega je stekla snažnu i vjernu publiku diljem svijeta.

Osim glazbom, pažnju privlači i svojim prepoznatljivim stilom – bogate tetovaže, odvažna modna izdanja i samouvjeren stav postali su njezin zaštitni znak. Kehlani se ne uklapa u klasične okvire pop-zvijezda, već dosljedno gradi imidž umjetnice koja ostaje vjerna sebi.

Njezina karijera okrunjena je brojnim priznanjima, uključujući i Grammy nagrade, a kritičari je često ističu kao jednu od najutjecajnijih R&B izvođačica svoje generacije. Upravo spoj ranjivosti, snage i talenta čini Kehlani jednom od najzanimljivijih glazbenih figura današnjice.

Kehlani svoj privatni život uglavnom drži podalje od senzacionalizma, ali je poznata po otvorenosti kada je riječ o važnim osobnim temama. Identificira se kao queer i koristi she/they zamjenice, a često govori o važnosti autentičnosti i slobode izražavanja. Majka je kćeri Adeye Nomi, rođene 2019. godine, koju ima s glazbenikom Javaughnom Young-Whiteom, s kojim danas ima korektan suroditeljski odnos.

