Što kažete na outfit ove zgodne plavuše? Nije slučajno da sve više dominira naslovnicama

Zara Larsson očarala je Grammyje 2026. zlatnom haljinom nalik sireni i energičnom izvedbom pjesme "Midnight Sun".

Švedska pop zvijezda Zara Larsson bila je jedna od najupečatljivijih izvođačica večeri na dodjeli Grammyja 2026. u Los Angelesu, gdje je spojila snažan nastup i vizualni spektakl koji se dugo pamti.

Na crvenom tepihu pojavila se u zlatnoj, blistavoj haljini koja je otkrivala trbuh i ramena, a zahvaljujući svjetlucavim detaljima i kroju koji prati liniju tijela, mnoge je podsjetila na modernu sirenu.

Zara Larsson - 3 Foto: Profimedia

Elegantno, ali odvažno izdanje savršeno je naglasilo njezinu figuru i prirodni glamur, dok je raspuštena kosa i zlatni nakit zaokružio cijeli look.

Nakon što je oduševila fotografe, Zara je zasjala i na pozornici izvedbom pjesme "Midnight Sun", kojom je podigla publiku na noge i potvrdila zašto je već godinama jedna od najjačih europskih pop izvođačica na svjetskoj sceni. Njezin nastup bio je energičan, emotivan i vizualno impresivan, baš poput same haljine u kojoj je dominirala večeri.

OVDJE možete pročitati više informacija o Zari Larsson.

