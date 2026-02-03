Što kažete na outfit ove zgodne plavuše? Nije slučajno da sve više dominira naslovnicama

Zara Larsson očarala je Grammyje 2026. zlatnom haljinom nalik sireni i energičnom izvedbom pjesme "Midnight Sun".
Švedska pop zvijezda Zara Larsson bila je jedna od najupečatljivijih izvođačica večeri na dodjeli Grammyja 2026. u Los Angelesu, gdje je spojila snažan nastup i vizualni spektakl koji se dugo pamti.
Na crvenom tepihu pojavila se u zlatnoj, blistavoj haljini koja je otkrivala trbuh i ramena, a zahvaljujući svjetlucavim detaljima i kroju koji prati liniju tijela, mnoge je podsjetila na modernu sirenu.
Foto: Profimedia
Zara Larsson - 4 Foto: Profimedia
Elegantno, ali odvažno izdanje savršeno je naglasilo njezinu figuru i prirodni glamur, dok je raspuštena kosa i zlatni nakit zaokružio cijeli look.
Foto: Profimedia
Nakon što je oduševila fotografe, Zara je zasjala i na pozornici izvedbom pjesme "Midnight Sun", kojom je podigla publiku na noge i potvrdila zašto je već godinama jedna od najjačih europskih pop izvođačica na svjetskoj sceni. Njezin nastup bio je energičan, emotivan i vizualno impresivan, baš poput same haljine u kojoj je dominirala večeri.
