Tko je švedska pop senzacija? Lijepa plavuša vlasnica je nekih od najvećih hitova koje znate

Zara Larsson švedska je pop-senzacija koja posljednjih godina osvaja svjetske top-liste jednako lako kao i publiku svojom energijom.

Hitove ove djevojke sigurno ste barem jednom čuli, no rijetko tko zna da upravo ova lijepa plavuša stoji iza pjesama ''Lush Life'', ''Ain't My Fault'', ''Can't Tame Her'' i brojnih drugih.

Zara Larsson je švedska pop-pjevačica i kantautorica koja je javnu pažnju privukla još kao dijete. Rođena je 16. prosinca 1997. u Stockholmu. Karijeru je započela 2008. — s 10 godina pobijedila je u švedskoj inačici Supertalenta.

Njezin prvi veći uspjeh izvan Švedske došao je 2015., kad je s hitovima ''Lush Life'' i ''Never Forget You'' osvojila međunarodne top-liste.

Nadalje je gradila status globalne pop zvijezde kroz albume i suradnje, a njezin stil balansira dance-pop, electropop i moderno pop zvučno ruho.

Tijekom karijere surađivala je s glazbenim imenima poput Davida Guetta, Clean Bandita i drugim poznatim imenima plesne-pop/electro scene.

Upravo ju je nastup s Davidom Guettom na Europskom nogometnom prvenstvu 2016. upoznao sa širom publikom, a njihov hit ''This One’s for You'' bio je himna prvenstva.

Od 2020. godine Zara je u vezi sa švedskim plesačem Laminom Holmenom.

U listopadu je krenula sa svojom turnejom Midnight Sun, a videozapisi s koncerata preplavili su društvene mreže.

