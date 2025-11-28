Seks-bomba 21. stoljeća ne odvaja se od 16 godina starijeg menadžera!

Sydney Sweeney i Scooter Braun snimljeni su kako zajedno uživaju na sunčanoj Floridi.

Glumica Sydney Sweeney i menadžer Scooter Braun uživali su u sunčanom odmoru na Floridi, gdje su ih objektivi paparazza ulovili tijekom zajedničke vožnje jet-skijem i opuštenih trenutaka uz obalu.

Na slikama se vidi kako Sydney, odjevena u tamnocrveni bikini i svijetloplavi prsluk za spašavanje, provodi dan na vodi u društvu Brauna.

Sydney Sweeney i Scooter Braun - 2 Foto: Profimedia

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

28-godišnja Sydney i 44-godišnji Scooter uživali su u vožnji jet-skijem s prijateljima, a Sydney je iza sebe vozila jednog drugog muškarca dok ih je Scooter pratio na svom jet-skiju.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Dan prije toga viđeni su u bazenu kako se hlade od vrućih sunčevih zraka Kalifornije. Fotografije pogledajte OVDJE.

Sydney Sweeney Foto: Afp

Sydney Sweeney Foto: Afp

Podsjetimo, šuškanja o romansi Sweeney i Braun počela su u lipnju ove godine kada su se navodno zbližili na vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez. Veza je uslijedila samo nekoliko mjeseci nakon što je Sydney u ožujku prekinula zaruke s Jonathanom Davinom.

Sydney Sweeney - 3 Foto: Instagram

Sydney Sweeney - 5 Foto: Instagram

Sydney Sweeney - 2 Foto: Instagram

Tko je kontroverzni menadžer koji se spominje kao novi partner Sydney Sweeney? Više pročitajte OVDJE.

