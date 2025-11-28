Tko je supruga Stipe Pletikose? Zajedno imaju čak šestero djece, a u braku su više od 20 godina

Stipe Pletikosa više od 20 godina u braku je sa samozatajnom Angelom koju je oduvijek štitio od medija i javnosti.

Umirovljeni vratar hrvatske nogometne reprezentacije Stipe Pletikosa od 2003. godine u skladnom je braku sa suprugom Angelom, s kojom ima šestero djece, sinove Franka i Manuela te kćeri Elu, Ružu, Mariju i Klaru.

Najstariji Franko rođen je u veljači 2010. godine, a Stipe je tada došao po suprugu i sina u splitsko rodilište, ispred kojeg su ih spremno čekali fotografi.

2010. Split: Stipe Pletikosa došao po suprugu i dijete u splitsko rodilište Foto: Nino Strmotić/Pixsell

Najmlađa od njihove djece je kći Klara, koju su dobili na ljeto 2021. godine.

Stipe Pletikosa sa suprugom Angelom i djecom Foto: Jakov Prkic/Cropix

Stipe i Angela, koja se djevojački prezivala Puljak, upoznali su se 1998. godine u tada popularnom splitskom okupljalištu Miss. vjenčali su se nakon pet godina veze u crkvi sv. Dominika u Splitu. Kumovi su im bili nekadašnji Hajdukov nogometaš Ivan Leko i njegova supruga Tina, kojima su i oni prije toga bili vjenčani kumovi. Svadbeno slavlje organizirali su u jednom splitskom hotelu, a mladence i njihovih tristotinjak uzvanika zabavljali su Jasmin Stavros i grupa Viva.

Stipe i Angela Pletikosa Foto: Duje Klaric/Cropix

O njihovom veselom obiteljskom životu Stipe je nedavno progovorio za IN magazin.

''Svaka čast ovaj put javno supruzi šta vodi veliku brigu o njima dok mene često nema zbog naravi posla, ali trudimo se da ih uputimo na pravi put, da ih stavimo na noge kakve trebaju biti i da im budemo oslonac emocionalni na njihovom putu'', rekao je.

Stipe i Angela Pletikosa Foto: Jutarnji list/Cropix

Stipe i Angela Pletikosa Foto: Leonard Nincevic/Pixsell

Dodao je i da im je najdraže zajedničko vrijeme oko stola.

''Obožavam kvalitetno jesti, dobro i neko dobro vino popiti, tako da kuhinja je s obzirom i na mnogobrojnu obitelj možda čak i centralni dio dana našeg druženja obiteljskoga. I uvijek nas nekako poveže, kako za doručkom, tako za ručkom, tako za večerom.''

