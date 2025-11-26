Pretraži
''mene često nema...''

Stipe Pletikosa javno odao priznanje supruzi s kojom ima šestero djece: ''Vodi veliku brigu''

Piše Hrvoje Krolo/I.G., Danas @ 17:58 inMagazin komentari
In Magazin: Stipe Pletikosa - 2 In Magazin: Stipe Pletikosa - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Jedan od naših najtrofejnijih vratara, čovjek koji je godinama bio oslonac reprezentacije, danas najveće vrijednosti vidi daleko od stadiona. Stipe Pletikosa u ekskluzivnom razgovoru za IN Magazin našem Hrvoju Kroli govori o obitelji, odgoju djece, vjeri i zašto su mu blagdani najdraži dio godine.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Životno svjedočanstvo Stijepe Gleđa Markosa! Zašto ovaj glas tenora oduševljava tisuće ljudi!
sve je počelo skromno
Životno svjedočanstvo Stijepe tenora iz Dubrovnika koji oduševljava tisuće ljudi!
Božićni hit Mariah Carey donosi joj milijune svake godine, evo koja je cifra
profitabilna zima
Nevjerojatna brojka! Božićni hit joj svake godine donese više nego što mnogi zarade za života
Stipe Pletikosa u rijetkom i iskrenom televizijskom razgovoru o djeci, vjeri i Božiću koji se kod njih živi punim srcem.
''mene često nema...''
Stipe Pletikosa javno odao priznanje supruzi s kojom ima šestero djece: ''Vodi veliku brigu''
Tko je zet Mileta Kitića?
godinama su skupa
Tko je zet Mileta Kitića? Ne voli privlačiti pažnju javnosti, a njegovoj mezimici je velika podrška
Slovenija odustala od natjecanja na Eurosongu?
čeka se potvrda
Slovenija neće nastupiti na Eurosongu 2026.? Ovo je razlog!
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Tim Marka Perkovića Thompsona sazvao izvanrednu presicu
što se događa?
Thompsonovog koncerta u Areni Zagreb nema na rasporedu, njegov tim sazvao izvanrednu presicu
Kako danas izgleda Aleksandra Grdić?
izbjegava javnost
Kako danas izgleda Aleksandra Grdić? Osvanula je njezina najnovija fotka s jednog eventa!
Sreća u domu Mile i Ivane Kekin
''odmah sam znala!''
Sreća u domu Kekinovih! Predivnim videom naša političarka otkrila vijest
Preminuo je Jan Kling, član grupe ABBA
u 85. godini
Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Otkriveno tko je bio u automobilu s nestalom Anom iz Srbije
PROMETNA NESREĆA
Otkriveno tko je bio u automobilu s nestalom Anom: Prije smrti zvala je dva broja
Srbija: Tragičan kraj potrage za nestalom Anom
KRAJ POTRAGE
Pronađena nestala Ana: Tijela su tri dana bila u automobilu
Brutalni napad u Rimu: Migranti silovali 18-godišnjakinju pred zaručnikom
ITALIJA U ŠOKU
Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
show
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Kako danas izgleda Aleksandra Grdić?
izbjegava javnost
Kako danas izgleda Aleksandra Grdić? Osvanula je njezina najnovija fotka s jednog eventa!
Sreća u domu Mile i Ivane Kekin
''odmah sam znala!''
Sreća u domu Kekinovih! Predivnim videom naša političarka otkrila vijest
zdravlje
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Upozorava stručnjakinja
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Evo što pokazuju istraživanja
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Zmijska mokraća ključ za liječenje bubrežnih kamenaca i gihta?
Nevjerojatno otkriće
Zmijska mokraća ključ za liječenje bubrežnih kamenaca i gihta?
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kad su vidjeli što je gorila napravila, nisu znali bi li se razbježali ili prasnuli u smijeh
Kakav potez...
Kad su vidjeli što je gorila napravila, nisu znali bi li se razbježali ili prasnuli u smijeh
tech
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
100 miljardi svijetlih točkica
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
Nove glasine
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
sport
Dobre vijesti za Brunu Petkovića, klub mu je isplatio dugovanja
Dobio što je tražio
Dobre vijesti za Brunu Petkovića, klub mu je isplatio dugovanja
Filip Ivić potpisao za Meškov Brest, a onda objavu posvetio Nikoli Pokrivaču
To je potreslo Hrvatsku
FOTO Hrvat potpisao za novi klub, ali prijatelja ne zaboravlja: Danas bi proslavio 40. rođendan
Video se pojavio na internetu: Lautaro bezobrazno nasrnuo na Modrića, pogledajte Lukinu reakciju
argentinac se pogubio
Video se pojavio na internetu: Lautaro bezobrazno nasrnuo na Modrića, pogledajte Lukinu reakciju
tv
MasterChef: Vjekoslav Krsnik nakon eliminacije: "Radije bih preskočio to pitanje!"
SAZNAJTE KOJE!
Vjekoslav Krsnik nakon eliminacije: "Radije bih preskočio to pitanje!"
U dobru i zlu: Pozvao ju je na prijateljsku večeru – jedini je problem tko će platiti
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Pozvao ju je na prijateljsku večeru – jedini je problem tko će platiti
MasterChef: Antonijino remek-djelo na tanjuru zaslužilo pljesak! "Ovo je po meni spektakl!"
ODUŠEVILA!
Antonijino remek-djelo na tanjuru zaslužilo pljesak! "Ovo je po meni spektakl!"
putovanja
Robert o jezivim prizorima snimljenima na američkim ulicama: "Posjetio sam grad živih zombija"
Traumatično iskustvo
Robert o jezivim prizorima snimljenima na američkim ulicama: "Posjetio sam grad živih zombija"
Na 3 sata od Zagreba: Savršeni grad iz kojeg nije "tako lako" izići
Utopija
Na sat i pol od Hrvatske: Savršeni grad iz kojeg nije tako lako izići
Traži se sretnik koji će doživotno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Pical Resort
Traži se sretnik koji će doživotno besplatno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Advent u Samoboru
Advent u Samoboru
Provjerite zašto je ovaj hrvatski grad postao hit Adventa, spremaju čaroliju
Severina u ekstravagantnoj haljini s perjem brenda Taller Marmo
U hit smeđoj boji
Severina: Haljina s perjem otkriva gola ramena, ali čekajte da vidite donji dio - pravi spektakl!
Adventski vijenci iz ponude domaćih cvjećarnica za 2025. godinu
SAVRŠENI SU
Zavirite u svijet adventskih vijenaca: Hrvatski kreativci pokazuju svoje najljepše komade
sve
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene