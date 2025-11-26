Stipe Pletikosa javno odao priznanje supruzi s kojom ima šestero djece: ''Vodi veliku brigu''

Jedan od naših najtrofejnijih vratara, čovjek koji je godinama bio oslonac reprezentacije, danas najveće vrijednosti vidi daleko od stadiona. Stipe Pletikosa u ekskluzivnom razgovoru za IN Magazin našem Hrvoju Kroli govori o obitelji, odgoju djece, vjeri i zašto su mu blagdani najdraži dio godine.

Bio je čovjek od povjerenja u najtežim trenucima, posljednja linija obrane hrvatske reprezentacije. Danas Stipe Pletikosa nogomet ne živi na terenu, ali i dalje ga nosi u sebi, s istim osjećajem odgovornosti kao i kad je nosio dres vatrenih.



''Radimo sjajne rezultate, ponekad mi čak uzimamo te plasmane zdravo za gotovo, a kad vidimo nekakve druge nacije kao što su Škotska i Austrija koje se plasiraju nakon 28 godina i koliko im to znači. Mislim da ćemo i u sljedećem Svjetskom prvenstvu odigrati jednu važnu ulogu. Ja mislim da skupina igrača koju imamo sada, koju izbornik Dalić vodi na sjajan način to i odgovara taj pritisak, nekim igračima manje, nekim više. Ovim mlađima ćemo mi svi zajedno pomoći da šta bolje predstave našu državu'', govori Stipe Pletikosa.



A kad se ugase reflektori stadiona i dres zamijeni trenirka, Stipe o privatnom životu rijetko govori. No za našu je kameru otkrio trenutak kad u njegov dom polako ulazi, kako kaže, njegovo najdraže doba u godini.



''Sad prije nego što sam došao tu, supruga me uputila u trgovački centar da nam uzmem svjećice za bor, tako da su te pripreme već počele. Jedno prekrasno doba godine, koje doživljavamo na jedan poseban, duhovan način i svi se radujemo tim zajedničkim druženjima obiteljskima, samo nek nam Bog da zdravlja i da ga dočekamo kako treba'', kaže Stipe.

Iza njega su obrane koje su obilježile jednu generaciju hrvatskog nogometa. A kod kuće – otac, suprug i oslonac velike obitelji. Stipe danas živi drugačijim ritmom, ali s istom disciplinom i istim vrijednostima.''Obožavam kvalitetno jesti, dobro i neko dobro vino popiti, tako da kuhinja je s obzirom i na mnogobrojnu obitelj možda čak i centralni dio dana našeg druženja obiteljskoga. I uvijek nas nekako poveže, kako za doručkom, tako za ručkom, tako za večerom'', govori.U domu u kojem nikad nije tiho, ovaj bivši golman od gotovo dva metra danas ima svoj najvažniji tim. Supruga Angela i njihovo šestero djece.''Svaka čast ovaj put javno supruzi šta vodi veliku brigu o njima dok mene često nema zbog naravi posla, ali trudimo se da ih uputimo na pravi put, da ih stavimo na noge kakve trebaju biti i da im budemo oslonac emocionalni na njihovom putu'',Nogomet je kod njih uvijek prisutan, ali bez pritiska. Jer jedan od najboljih vratara na svijetu ne želi stvarati male nogometaše, nego velike ljude, s ispravnim vrijednostima.''Prije svega empatija prema drugima. Živimo u čudnim vremenima, senzibilnost, radišnost, vjera koja igra veliku ulogu u našim životima tako da se trudimo živjeti na takav način i ja i supruga našim primjerom prenijeti na njih. Pošto se nogomet stalno vrti na ekranima u kući, zbilja ima veliki utjecaj na sve njih ali najbitnije je da izrastu u prave ljude i onda što Bog da'', kaže Stipe.Nekad je stajao sam pred jedanaestercem, s milijunima iza sebe. Danas iza njega stoji šestero djece, supruga i dom u kojem je naučio da se najveće obrane ne rade rukama, nego srcem.

