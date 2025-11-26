Tko je zet Mileta Kitića? Ne voli privlačiti pažnju javnosti, a njegovoj mezimici je velika podrška

Elena Kitić s dečkom Mixom bodrila je oca Mileta na koncertu u Areni, a u jednom trenutku mu se pridružila i na pozornici.

Elena Kitić, kći glazbenog para Mileta Kitića i Marte Savić, dugo je u stabilnoj vezi s reperom Mihailom Vujićem, poznatim kao Mixa.

Par inače ne voli privlačiti pažnju javnosti, no ovoga su puta zajedno viđeni na Miletovu koncertu u zagrebačkoj Areni, gdje su iz publike bodrili popularnog folkera.

Iako rijetko dijeli detalje iz privatnog života, Elena otvoreno govori o glazbi, a upravo joj je dečko velika podrška u karijeri. Često sudjeluje u njezinim kreativnim procesima i savjetuje je oko novih pjesama. Mixa je, prema pisanju medija, bio u vezi s voditeljicom poznatom kao Kontrakulturna, a glasine govore da je Elena upravo s njim prekinula vezu s Franom Pujasom.

Kako piše Blic, Elena je na Miletovu koncertu cijelo vrijeme provela uz Mixu, a par nije skrivao oduševljenje. Snimali su nastup, bodrili Mileta iz publike, a u jednom trenutku Elena se čak pridružila ocu na pozornici i zapjevala s njim, što je publika pozdravila s oduševljenjem.

Mile Kitić u Areni Zagreb - 2 Foto: Jurica Cvitanić/ EXTRA FM

Inače, Mile Kitić s nama se raspričao o ljubavi prema Zagrebu i trenutku zbog kojeg se i dalje bavi glazbom. Cijeli intervju pročitajte OVDJE.

