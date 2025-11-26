Prpošni kadrovi milijarderke u tušu malo toga su ostavili mašti!

Kylie Jenner oduševila je svoje pratitelje na društvenim mrežama izdanjem u mini-bikiniju.

Reality zvijezda Kylie Jenner ponovno je rasplamsla maštu svojih pratitelja – ovog puta serijom fotografija u oskudnom srebrnom bikiniju koje je objavila na svom Instagram profilu.

Upečatljiv metalik model istaknuo je njezinu besprijekornu figuru, a Kylie je na svakoj od fotografija pozirala samouvjereno i zavodljivo, igrajući se s vezicama bikinija i prirodnim svjetlom koje dodatno naglašava njezine obline.

Kylie Jenner Foto: Instagram

Kylie Jenner Foto: Instagram

I dok su prve fotografije snimljene na luksuznoj terasi moderne vile, prava iznenađenja uslijedila su u nastavku – Kylie je podijelila i kadrove ispod tuša.

Kylie Jenner Foto: Instagram

Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija – lajkovi i komentari nižu se brzinom svjetlosti, a mnogi fanovi nisu skrivali oduševljenje njezinim izgledom, stilom i smjelošću.

''Wow, wow, wow, ti si savršena'', ''Koliko si zgodna'', ''Jednostavno savršena'', ''Žena iz snova'', ''Tijelo iz snova'', ''Tvoja ljepota je nestvarna'', ''Ikona'', dio je komentara s društvenih mreža.

Kylie Jenner Foto: Instagram

Kylie je još jednom pokazala da zna kako zadržati pažnju javnosti i zavladati društvenim mrežama – i to uz samo nekoliko kadrova i jednu dobru dozu samopouzdanja.

Kylie Jenner - 3 Foto: Kylie Jenner/Instagram

Kylie Jenner Foto: Instagram

Kylie Jenner - 6 Foto: Instagram

