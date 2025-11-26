Kako danas izgleda Aleksandra Grdić? Osvanula je njezina najnovija fotka s jednog eventa!

Nekadašnja misica ponovno plijeni pažnju, fotografije s bivšom kolegicom osvanule su na društvenim mrežama.

Aleksandru Grdić, bivšu misicu i jedno od najprepoznatljivijih lica s domaće javne scene početkom 2000-ih, vrlo rijetko viđamo u javnosti, a sada je na društvenim mrežama osvanula njezina nova fotografija.

Naime, njezina bivša kolegica Jelena Katarina Kapa podijelila je zajedničku fotku (treća i šesta fotografija u nizu), a bivša misica i danas plijeni ljepotom kao u danima svoje najveće slave.

Inače, Aleksandra se prije nekoliko godina potpuno povukla iz javnosti i posvetila obiteljskom životu. Udala se za tajanstvenog Marka Šljakovića, kojeg je upoznala preko društvenih mreža, s njim je dobila troje djece, a s obitelji živi u rodnoj Virovitici.

Jelena Katarina Kapa, Aleksandra Grdić Foto: Instagram

Aleksandra se titulom misice okrunila 2003. godine, a gledali smo je i u showu "Farma" 2008. godine. Nedugo nakon toga povukla se iz javnosti i danas živi mirnim obiteljskim životom.

Aleksandra Grdić Foto: Neja Markicevic/Cropix

Iako posljednjih godina bježi od medija, o suprugu je jednom prilikom progovorila za IN magazin.

"Drukčiji je od drugih. On je dečko koji uopće ne izlazi van, koji uopće nije partijaner, miran je, staložen, suprotnost meni. Moram reći da me osvojio tom svojom jednostavnošću", kazala je tada Aleksandra.

Aleksandra Grdić - 10 Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Aleksandra Grdić - 13 Foto: Ante Baranic/Cropix

Podsjetimo, Aleksandra se u javnosti pojavila u srpnju. Tada je na TikToku osvanuo video kojim je oduševila sve. Više saznajte OVDJE.

