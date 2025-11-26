Priča o Sveboru koji je osvojio Hrvatsku: Nekad su ga tjerali s ulice, danas sanja o suradnji sa Severinom!

U sezoni prepuno snažnih nastupa, jedan violinist posebno je privukao pažnju gledatelja i žirija. Njegov dolazak na pozornicu bio je tih, ali trenutak kasnije cijeli je studio eruptirao energijom. Spojem violine, elektronike i loopinga stvorio je zvuk koji se rijetko čuje na televiziji, a njegova autentičnost odmah je osvojila publiku. Nakon svega, pred njim su se otvorila vrata koja je godinama strpljivo čekao.

Nastup koji je u nekoliko minuta osvojio i publiku i žiri, završio je jednim od najemotivnijih trenutaka sezone – Zlatnim gumbom Fabijana Pavla Medvešeka. . Svebor, violinist koji kombinira violinu, elektroniku i live looping, još uvijek sabire dojmove.

Kaže da ga je sve iznenadilo.

Galerija 35 35 35 35 35

''Nadao sam se da će dobro proći, mogao sam zamisliti da dobijem 3 ili 4 da, ali nisam očekivao toliko velike pohvale, a nikako zlatni gumb. Osjećao sam se kao u filmu. Vidio sam puno videa gdje su ljudi dobili zlatni gumb i bilo je baš ludo proživjeti to isto sam''.

Od brojnih pohvala, najdublje mu se urezala ona od Martine.

''Martinina opaska da je moja izvedba spoj kontrole i kaosa me se jako dojmila, jer je to nešto što i sam osjećam, ali nisam do sada na taj način verbalizirao. Jer kad jedno od toga dvoje preuzme, više nisam zadovoljan: kad imam previše kontrole i nema tog adrenalina, postane mi dosadno i loše sviram. A s druge strane, kad je previše kaosa i kad nemam kontrolu, stres preuzme i opet loše sviram. Taj balans kaosa i kontrole, kad ga postignem, tad sam najbolji. To već dugo znam, ali Martina je jako lijepo to pretočila u riječi.“

Svebor, Supertalent Foto: Nova TV

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 2 Foto: Nova TV

Reakcije bližnjih

I njegova okolina ostala je zatečena.

''Mislim da su svi očekivali da će biti dobro, ali mislim da nitko nije očekivao to što se dogodilo. Moji prijatelji i obitelj općenito su uvijek uz mene i velika su mi podrška, ali su i navikli na to što radim, pa tim više mislim da nisu očekivali da će to imati ovakav odjek kakav je imalo.“

Svebor skromno ističe da to što radi ne smatra talentom.

''I dalje smatram da ovo što radim nije talent, već produkt rada i konzistentnosti. Sviram violinu od 8. godine, 10 godina klasičnog glazbenog obrazovanja, 10 godina sviranja na ulici, 4 godine razvijanja koncepta povezivanja violine, elektronike i beatova, a bome i 10 godina bavljenja filmskom režijom — sve to zajedno nekako je dovelo do ovoga što sada čujete''.

Ipak, ne zaboravlja one koji su ga najviše pogurali.

''Moji profesori violine prof. Nandor Nikolić i prof. Ivana Lesić su me najviše pogurali i razvili kao violinistu, na čemu sam im vječno zahvalan''.

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 14 Foto: Nova TV

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 17 Foto: Nova TV

Snaga upornosti

Za sebe kaže da mu je najveća snaga to što sam odlučuje kojim putem ide.

''Mislim da je moja najveća snaga to što mislim svojom glavom i hodam putem za koji mislim da je najbolji za mene, bez obzira na to ‘kako to drugi rade’, ‘kako bi se trebalo raditi’ i slično. Radim ono što meni ima smisla i konzistentan sam u tome i sve više samo dobivam potvrdu od života da je to najbolji način.“

Teški trenuci – i što ga je vratilo natrag

Njegov put nije bio jednostavan, posebno tijekom godina u Beču.

''Bilo je puno takvih trenutaka. Kada sam svirao na ulici u Beču, svirao sam jako puno i jako često. Taj tempo je stvarno bio naporan — zamislite da imate 5–6 nastupa dnevno, 6 dana u tjednu. To je bio moj tempo''.

Često bi se osjećao malodušno.

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 26 Foto: Nova TV

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 29 Foto: Nova TV

''Tada sam često znao biti malodušan, pogotovo kad bih upravo potrošio sat-dva da dođem na lokaciju, postavim opremu, skupim prvu publiku, a onda me policija potjera jer nemam dozvolu za ozvučenje i slično''.

A onda bi se sve preokrenulo u jednom trenutku.

''Bilo je trenutaka kad bi se oko mene u pola sata okupilo po 200 ljudi, počeli bi plesati, stari i mladi, energija bi bila luda. Tu bih pomislio: okej, ovo što radim je dobro i može naići na svoju publiku. Trebam samo ostati uporan.“

Najveći izazov — kratke pripreme

Priprema za Supertalent bila je utrka s vremenom.

''Najteže je bilo spremiti ga za tjedan dana, koliko sam imao, jer sam se na Supertalent prijavio u zadnji čas. Uvijek je teško naći najbolji aranžman za tako kratak nastup, jer moji nastupi obično traju oko sat vremena pa se mogu igrati. A na Supertalentu naprosto sve treba štimati od prve''.

Iako gradi vlastiti stil, ima autore koji ga inspiriraju.

''Uzimam puno inspiracije od autora poput FKJ-a, Marca Rebilleta, Tash Sultane i Nilsa Frahma''.

Planovi nakon Supertalenta

Njegov fokus sada je jasan.

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 27 Foto: Nova TV

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 28 Foto: Nova TV

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 24 Foto: Nova TV

''Jako je teško postati vidljiv. To mi je trenutačno glavni cilj: da moja glazba dođe do većeg broja ljudi, pa među njima nađe svoju publiku. Volio bih imati publiku koja želi dolaziti na moje koncerte, a onda bih volio organizirati svoj prvi veliki koncert u Zagrebu. To mi je sljedeći korak''.

I već sada se otvaraju nove prilike.

''Puno mi se ljudi javilo, dobio sam ponude za puno gaža i nekoliko bitnih sastanaka. Vidjet ćemo što će biti od svega toga''.

Suradnje o kojima mašta

Ima i jasne želje kada su suradnje u pitanju.

''Mislim da bi bilo dosta zabavno surađivati s hrvatskom trap scenom. Volio bih napraviti collab s Gršetom i Miach, a svakako bih volio svirati i sa Severinom i 2Cellos''.

O albumu govori s puno entuzijazma.

''Moj debitantski album LOOP napisan je kako bih ovu svoju vještinu pretočio u konkretna autorska djela. Cilj albuma je meni dati materijal s kojim se mogu igrati na koncertima i izvoditi ga uživo, a publici dati catchy melodije i glazbu na koju mogu plesati. Taj album je istraživanje; svaka pjesma je nešto drugo i sam uživam u procesu otkrivanja toga ‘kako moja glazba zapravo zvuči’.“

Unatoč svemu što se događa, ostaje prizemljen.

''Pokušavam što više ostati isti i u privatnom i poslovnom životu. Ne želim glumiti da sam netko tko nisam. Tako da je Supertalent verzija mene i privatna verzija mene jako slična osoba''.

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 10 Foto: Nova TV

Svebor Mihael Jelić, Supertalent - 7 Foto: Nova TV

''Opuštam se i odmaram primarno provodeći vrijeme s djevojkom i prijateljima. Imam jako blizak krug prijatelja i to je jedna od najvrjednijih stvari koje imam u životu''.

Inače, prvi put u povijesti Supertalent izlazi iz studija i osvaja Arenu Zagreb. Najgledaniji show u Hrvatskoj seli se pred tisuće gledatelja koji će uživo pratiti finale i saznati tko je novi hrvatski Supertalent.

Arena Zagreb, 21. prosinca: emocije, decibeli i navijači. Sastojci za spektakl koji će se dugo pamtiti.

''Naravno da znamo da smo najgledanija emisija, ali ovakav interes stvarno nismo očekivali. Hvala svima i zgrabite karte dok ih još ima!'' poziva Davor Bilman, a sve detalje o ulaznicama saznajte na linku ispod.

Svoje ulaznice za FINALE SUPERTALENTA u Areni kupite OVDJE!

'Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach'