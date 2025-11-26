Bijeg od zime i scena sa sinom za pamćenje: Naša voditeljica otkrila detalje putovanja

Anja Alavanja Viiljevac na društvenim je mrežama otkrila da je sa svojom obitelji pobjegla u toplije krajeve,

Nova voditeljica našeg IN magazina, Anja Alavanja Viljevac, odlučila je hladnu zimu zamijeniti toplijim krajevima te je sa svojom obitelji otputovala u Dubai.

Upravo od tamo javila se svojim pratiteljima na društvenim mrežama i pokazala kako uživaju.

''11. mi je uvijek bio najsiviji mjesec, idealan za bijeg u ljeto. Dubai je prilično predvidljiva destinacija, ali odlična za put s djecom. Čista i sigurna, i s čuda trista...Vidjeli smo i doživjeli svašta, i ne samo mi, i Jakovljeva (8.r.) knjiga iz matematike je stigla do pustinje. Volim koliko mi najstarije dijete razmišlja van okvira. Nije pipnuo udžbenik ove godine, ali bi baš u Dubaiju mogao malo vježbati zadatke. Barem kojih šest-sedam (tko zna zna)'', napisala je na Instagramu.

Anja Alavanja Viljevac Foto: Instagram

Anja Alavanja Viljevac Foto: Instagram

Osim obiteljskih trenutaka, pohvalila se i ponekim selfijem – pozirala je u badiću, na večeri i uz prekrasan pogled na grad.

Anja Alavanja Viljevac Foto: Instagram

Lijepu Anju nedavno su naši fotografi snimili na zagrebačkoj špici

Anja Alavanja Viljevac Foto: Josip Moler / CROPIX

U ekskluzivnom razgovoru nedavno nam je govorila o novoj ulozi, profesionalnim počecima i svakodnevici iza kamera.

Anja Alavanja Viljevac Foto: Nova TV

Ova prekrasna dama svoj je televizijski put gradila upravo na Novoj TV.

Anja Alavanja Foto: Nova TV

