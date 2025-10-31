Anja Alavanja Viljevac svoj je televizijski put gradila upravo na Novoj TV: ''Ljudi kad me vide na ulici...''

Prošlog smo tjedna najavili novo voditeljsko pojačanje naše emisije IN magazin. Anja Alavanja Viljevac pridružila se Miji Kovačić u našem i vašem omiljenom dnevnom boravku i uljepšavat će vam popodne. Više o njezinu TV i privatnom putu doznajte u priči naše Matee Slogar.

Miju Kovačić, u studiju IN magazina odsad ćete gledati i novu voditeljicu. U vaše dnevne boravke, najzabavnije trenutke popodneva, od ponedjeljka do petka, donosit će vam Anja Alavanja Viljevac, kojoj je naša emisija jedan od omiljenih trenutaka opuštanja u danu.

''Volim gledati IN magazin, volim mozaične emisije tog tipa i u to vrijeme sam uglavnom kod kuće. Volim ga gledati, ima korisne savjete, dobre recepte i uvijek čuješ nešto novo tako da IN magazin je redovito u mojoj dnevnoj sobi'', otkrila nam je Anja Alavanja Viljevac.

Anja je pred kamerama već duže od 20 godina, a svoj televizijski put gradila je upravo na Novoj TV. Kako biti profesionalna, prirodna i opuštena pred kamerama, naučila je još davnih dana.

''Meni je zanimljivo ljudi me dan danas pitaju kako se zvao onaj show u kojem si bila i mi smo to obožavali ili me vide na ulici i kažu Story Super Nova. Taj format je i bio namijenjen da mi poslije toga možemo radit kao novinari i voditelji tako da smo imali razne radionice od govornih vježbi do upoznavanja kako funkcionira televizija. Ali ono što sam tek kasnije shvatila da je bilo jako korisno to što su kamere oko nas bile non stop'', priča Anja.

Anja je još od srednje škole džeparac zarađivala statirajući u serijama, reklamama i filmovima, a nakon toga upisala i novinarstvo. Televizija je njezina ljubav, a sada će ponovno na male ekrane doći kao voditeljsko pojačanje u najgledanijoj lifestyle emisiji u zemlji. Svakog tjedna izmjenjivat će se s Miom Kovačić, za koju ima samo riječi hvale.

''Miju znam preko 20 godina,a osjećam se kao da ju znam cijeli život. Mia je simpatična, karizmatična, draga cura, kul cura'', govori Anja.

Povratak na hodnike Nove TV u njoj je probudio brojne uspomene.

''Bilo mi je jako drago vidjeti osobe koje su na Novoj bile prije 20 godina kad sam bila ovdje. Tako da smo se svi izgrlili, izljubili. A naravno ovdje sve uvijek počinje iz šminke, atmosfera je dobra ležerna, tako da potpuno opušteno dođeš u studio''.

Studio IN magazina sada će biti njezino novo radno mjesto, a uzbuđenje svakim danom sve više raste.

''Jedva čekam taj start, ali ni upola kao moji dečki i moje troje klinaca i moji roditelji'', priznaje Anja.

Jer Anja je majka trojice sinova - od 13, 10 i 4 godine. Njezin suživot s 4 muškarca u kući opisuje na simpatičan način: ''Stalno nešto dižete s poda, ručnike, čarape, sportske majice, dresove i stalno nakuhavate to je najkraći opis života s 4 muškaraca, ali ne mogu zamisliti drugačiju rodnu podjelu nego ovakvu kakvu imamo u stanu. Nekako sinovi su iskreni, znate na čemu su i privrženiji su majkama, velike su maze''.

I nakon tri porađaja, Anja izgleda fantastično. No oko skidanja kilograma nije se posebno trebala brinuti.

''Ja sam vječno nešto teglila ili ono jaje, ili vrećice iz dućana ili sam držala dijete a s drugom rukom čistila, kuhala. Ja kad se sjetim porodiljnog jednako jedna veliki fizički napor. Još kad tome pridodaš dojenje teško je ne skinut kile''.

Ipak, uz sve to, Anja obožava i vježbanje. Aktivna je i izbjegava sjedilački način života pa sa svojim dečkima dane provodi uz različite aktivnosti.

''Trudim se vježbati 2x tjedno, vježbam na pilates reformerima, bicikliram s dečkima često idemo u prirodu, a i trudim se zdravo jesti'', govori.

Simpatična voditeljica, osim stasom, i karakterom osvaja na prvu, u što će se gledatelji i sami moći uvjeriti.

