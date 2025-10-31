Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova

Osim kćeri Leticije i Viktorije, koje smo imali priliku vidjeti na finalu izbora za Miss Hrvatske, Anica i Robert Kovač imaju i sina Marka.
Naša najuspješnica Miss Hrvatske Anica Kovač ovoga tjedna je bila na finalu izbora Miss Hrvatske 2025., na kojem je okrunjena Ema Helena Vrčar. S njom su bile i kćeri Leticija i Viktorija koje su nakratko ukrale fokus od slavne majke.3 vijesti o kojima se priča njezine nasljednice Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame otkrila detalje svadbe Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik kraj jedne ere! Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''
Osim njih dvije, Anica sa suprugom Robertom, pomoćnim trenerom svog brata Nike u Borussiji Dortmund, ima i sina Marka, koji će krajem godine navršiti 19 godina. Ovaj 208 centimetara visoki tinejdžer je naslijedio visinu i atleticizam svojih roditelja, no za razliku od oca, koji je 19 godina igrao nogomet, odlučio se za košarku.
U svojim juniorskim danima igrao je za Cedevitu, a kasnije je karijeru razvijao u Monaku. Zadnji podaci koji se mogu naći o njemu jest da se ovoga ljeta pridružio Veritas Academy, zbog čega je nekolio tjedana proveo u Šangaju.
Na svojim društvenim mrežama nema puno objava, no može se vidjeti da prati svoje sestre.
Marko nije krije da su mu roditelji velika podrška.
"Tata ne zna baš previše o košarci, ali je također sportaš i velika podrška. Naravno, pomaže mi dosta i daje savjete u smislu kako treba trenirati, poboljšati kondiciju, spriječiti ozlijede i tome slično. I mama i taka su jako velika podrška. Mama uvijek kaže da moram igrati malo agresivnije, žešće haha, onako više napadački. Naravno, oboje mi žele dobro, podrška su i na tome sam im jako zahvalan", izjavio je za Story prije nekoliko godina.
