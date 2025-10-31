Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova

Osim kćeri Leticije i Viktorije, koje smo imali priliku vidjeti na finalu izbora za Miss Hrvatske, Anica i Robert Kovač imaju i sina Marka.

Naša najuspješnica Miss Hrvatske Anica Kovač ovoga tjedna je bila na finalu izbora Miss Hrvatske 2025., na kojem je okrunjena Ema Helena Vrčar. S njom su bile i kćeri Leticija i Viktorija koje su nakratko ukrale fokus od slavne majke.

Osim njih dvije, Anica sa suprugom Robertom, pomoćnim trenerom svog brata Nike u Borussiji Dortmund, ima i sina Marka, koji će krajem godine navršiti 19 godina. Ovaj 208 centimetara visoki tinejdžer je naslijedio visinu i atleticizam svojih roditelja, no za razliku od oca, koji je 19 godina igrao nogomet, odlučio se za košarku.

Robert Kovač sa sinom Markom - 2 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Robert Kovač sa sinom Markom - 4 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Robert Kovač sa sinom Markom - 3 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U svojim juniorskim danima igrao je za Cedevitu, a kasnije je karijeru razvijao u Monaku. Zadnji podaci koji se mogu naći o njemu jest da se ovoga ljeta pridružio Veritas Academy, zbog čega je nekolio tjedana proveo u Šangaju.

Na svojim društvenim mrežama nema puno objava, no može se vidjeti da prati svoje sestre.

Marko nije krije da su mu roditelji velika podrška.

"Tata ne zna baš previše o košarci, ali je također sportaš i velika podrška. Naravno, pomaže mi dosta i daje savjete u smislu kako treba trenirati, poboljšati kondiciju, spriječiti ozlijede i tome slično. I mama i taka su jako velika podrška. Mama uvijek kaže da moram igrati malo agresivnije, žešće haha, onako više napadački. Naravno, oboje mi žele dobro, podrška su i na tome sam im jako zahvalan", izjavio je za Story prije nekoliko godina.

