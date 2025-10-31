Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''

Katarina Baban otkrila je da serija ''U dobru i zlu'' završava sa snimanjem.

Glumica Katarina Baban objavila je fotografiju iz lifta na svojoj Instagram priči, no opis na njoj rastužio je brojne fanove.

Naime, Baban trenutno gledamo kao Petru u seriji ''U dobru i zlu'' na Novoj TV, no glumica je otkrila da serija završava sa snimanjem.

''Zadnji dan snimanja'', otkrila je.

Nakon toga oglasila se i dirljivom objavom na Instagramu.

''Došao je i zadnji dan snimanja! Eto na, ne znam od kuda krenuti… I zašto ne mogu staviti barem 50 fotki? Ovo mi je najdraži, najljepši, najraznolikiji projekt koji sam dosad imala! To koliko smo se svi povezali kroz ovih godinu i pol dana se ne da opisati. Nisam nikad doživjela da se cijeli cast toliko dobro slaže! Proslavili smo hrpu rođendana, pojeli zabrinjavajuću količinu tosta, svakodnevno se smijali, zajedno se nervirali i okupljali na razno razne načine. Falit ćete mi za pop*zdit i znam da još jako dugo, možda i nikad, neću naići na ovakvo zajedništvo koje smo tu imali! Volim vas! uživajte u BTS fotkama'', napisala je Katarina.

Osim nje, zadnju fotografiju sa seta objavila je i kolegica Martina Stjepanović koja je fotografirala kolegu Ammara Mešića uz opis: ''Ovo mi je zadnja scena''.

