Pogledajte s koje bajkovite lokacije se javio markantni Miro iz naše hit-serije

Ammar je detalje o svom idličnom odmoru podijelio na društvenim mrežama.
Glumac Ammar Mešić, kojeg publika trenutačno prati u našoj popularnoj seriji "U dobru i zlu" gdje utjelovljuje lik Mire, na svom je Instagram profilu otkrio da uživa u Francuskoj.
Podijelio je nekoliko fotografija iz bajkovitog Colmara.
Ammar se opustio uz romantične kanale, šarmantne kućice i francusku atmosferu, a fotografije jasno pokazuju da itekako zna uživati u svakom trenutku.
Ammar Mešić Foto: Instagram
Njegovi obožavatelji pritom su mu uputili mnoštvo komplimenata.
''Predivan'', ''Uživam gledati tvoje objave'', ''Najdraži, divan, predivan'', dio je komentara ispod fotki.
A kako je omiljeni glumac iznenadio svoju majku za rođendan pogledajte OVDJE.
