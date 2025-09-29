Pogledajte s koje bajkovite lokacije se javio markantni Miro iz naše hit-serije

Ammar je detalje o svom idličnom odmoru podijelio na društvenim mrežama.

Glumac Ammar Mešić, kojeg publika trenutačno prati u našoj popularnoj seriji "U dobru i zlu" gdje utjelovljuje lik Mire, na svom je Instagram profilu otkrio da uživa u Francuskoj.

Podijelio je nekoliko fotografija iz bajkovitog Colmara.

Ammar se opustio uz romantične kanale, šarmantne kućice i francusku atmosferu, a fotografije jasno pokazuju da itekako zna uživati u svakom trenutku.

Ammar Mešić

Njegovi obožavatelji pritom su mu uputili mnoštvo komplimenata.

''Predivan'', ''Uživam gledati tvoje objave'', ''Najdraži, divan, predivan'', dio je komentara ispod fotki.

Ammar Mešić

A kako je omiljeni glumac iznenadio svoju majku za rođendan pogledajte OVDJE.

Ammar Mešić

Ammar Mešić

Ammar Mešić

Ammar Mešić

