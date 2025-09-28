Slavila je slobodu i senzualnost, a njezini brakovi i skandali punili su naslovnice

Brigitte Bardot povukla se iz svijeta filma kada je imala samo 39 godina, a od tada mnogima je poznata po kontroverznom stajalištu i društvenom aktivizmu.

Francuska filmska ikona Brigitte Bardot, čije su ljepota i fotogeničnost vrlo brzo privukle pozornost modnih časopisa, slavi svoj 91. rođendan. Simbol fatalne žene danas živi povučeno u mjestu Saint-Tropez i rijetko se pojavljuje u javnosti, no njezin glas i dalje snažno odjekuje kad su u pitanju prava životinja.

Rođena u imućnoj obitelji, kao djevojčica trenirala je balet i sanjala o karijeri plesačice, no život, karizma i ljepota ubrzo su je odvele u drugom smjeru. Već s 15 godina krasila je naslovnice modnih časopisa, a upravo je svijet mode bio njezin most prema glumi.

Sa 17 godina debitirala je u filmu "Le Trou Normand" (1952.), a pravu prekretnicu donijela joj je suradnja s redateljem i budućim suprugom Rogerom Vadimom. No postala je globalna senzacija četiri godine kasnije, kada je snimila film "I Bog stvori ženu". Lik Juliette koja se ne srami svoje senzualnosti pretvorio ju je u simbol seksualne revolucije i "femme fatale" cijele jedne generacije.

Niz filmova u kojima je potvrdila status fatalne žene, ali i dobila nadimak "seksi mačkica", nastavio se tijekom pedesetih i šezdesetih godina. "Viva Maria!, "Istina", "Don Juan", "Le Femmes", "Dva tjedna u rujnu", samo je dio njezine bogate filmografije zbog koje ju je francuski predsjednik prozvao "francuskim izvoznim proizvodom jednako važnim kao i automobili Renault".

Uz slavu, došli su i brojni skandali. Njezini brakovi – s Rogerom Vadimom, Jacquesom Charrierom, Gunterom Sachs i kasnije Bernardom d'Ormaleom – punili su naslovnice, a ljubavni život pratio se pod povećalom. Najviše se pisalo o turbulentnom odnosu sa sinom Nicolasom, danas 65-godišnjakom, kojeg je dobila s Charrierom. Bardot je otvoreno priznala da nikada nije željela djecu te da se nije snašla u ulozi majke.

"Nisam majka i nikad nisam to htjela biti. Gledala sam svoj ravan, vitak trbuh u ogledalu poput dragog prijatelja nad kojim sam se spremala zatvoriti poklopac lijesa", napisala je u svojoj biografiji, priznavši kako je htjela napraviti abortus, no to je u ono vrijeme bilo ilegalno u Francuskoj. Toliko se sramila trudnoće da je rodila doma, nije ga htjela dojiti, a kasnije je svog sina opisala kao kancerogeni tumor i da bi radije da je rodila malog psa.

Te su izjave izazvale lavinu osuda i zauvijek narušile njezin odnos sa sinom, koji je godinama odbijao kontakt s njom. Nicolas ju nije htio pozvati na svoje vjenčanje 1984., a nije prihvaćao pozive za pomirenje ni kada je sam dobio dvije kćeri. Zbog toga što je napisala u knjizi, Nicolas i njegov otac su tužili Bardot zbog klevete i dobili tužbu. Tek kada je sam Nicolas postao djed, uspjeli su se pomiriti i da se viđaju jednom godišnje.

Na vrhuncu slave, 1973. godine, Bardot je odlučila zauvijek napustiti film. Imala je tek 39 godina i ostavila publiku u šoku. Umjesto glamuroznih premijera i svjetla reflektora, posvetila se – životinjama. Godine 1986. osnovala je Fondaciju Brigitte Bardot, koja se bori za prava životinja i protiv njihova zlostavljanja. Svoj život posvetila je zaštiti napuštenih pasa i mačaka, borbi protiv lova na tuljane, krzna i industrijskog uzgoja.

No, njezin aktivizam često je zasjenjen kontroverznim političkim izjavama. Više puta bila je osuđivana zbog islamofobnih i ksenofobnih komentara, što je narušilo njezin imidž i izazvalo brojne polemike u Francuskoj i svijetu. Posljednjih godina nekada napredna Bardot, koja se često razotkrivala pred kamerama, postala je sve više konzervativna pod utjecajem četvrtog supruga Bernarda d'Ormalea, savjetnika Jean-Mariea Le Pena, čelnika krajnje desne Nacionalne fronte, a na posljednjim izborima podržala je Marine Le Pen za predsjednicu Francuske.

Unatoč kontroverzama, ostaje upamćena kao jedna od najvećih filmskih i modnih ikona 20. stoljeća – žena koja je obilježila svoju eru i ostavila trag kakav malo koja zvijezda može nadmašiti.

