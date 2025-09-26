Iza isklesanih mišića krije se bolna priča o zlostavljanju i poremećaju

Isklesani glumac koji ima 42 godine danas uživa u obiteljskom životu, ali nije sve uvijek bilo tako bajno.

Od prve epizode serija ''Reacher'' oduševljava gledatelje diljem svijeta. Nastala prema romanima Lee Childea, kombinira kriminalističke zaplete, žestoku akciju i karizmatičnog junaka koji se ne povlači ni pred čim. Kritičari je nazivaju jednim od najboljih TV hitova posljednjih godina, a potvrda uspjeha stiže i s Rotten Tomata gdje kroz tri sezone ima 96 posto pozitivnih ocjena. Serija se uskoro vraća na male ekrane s novim nastavcima.

U središtu radnje je Jack Reacher, bivši vojni policijski inspektor s iznimnom snagom, sposobnostima i osjećajem za pravdu, a utjelovio ga je Alan Ritchson. Ovaj glumac u potpunosti je unio svoj fizički izgled i karizmu u lik, što je publika odmah prepoznala.

Alan Ritchson Foto: Profimedia

Alan Michael Ritchson rođen je 28. studenoga 1982. u Grand Forksu, Sjeverna Dakota. Tijekom djetinjstva njegova se obitelj često selila, jer mu je otac bio u zrakoplovstvu. U srednjoj školi pokazivao je talent za glazbu i kazalište, a iako je započeo studij glazbe, odustao je i krenuo putem mode. Radio je kao model za Abercrombie & Fitch i ubrzo uplovio i u svijet zabave.

Alan Ritchson Foto: Profimedia

Alan Ritchson Foto: Profimedia

Prve glumačke korake ostvario je u seriji Smallville, a publika ga pamti i kao Thada Castlea u humorističnoj seriji ''Blue Mountain State''. Njegov glas čuli smo u filmovima ''Teenage Mutant Ninja Turtles'', gdje je utjelovio Raphaela, a pojavljuje se i u seriji ''Titans'' u ulozi Hawka. Za ulogu Jacka Reachera prošao je fizičku transformaciju i intenzivne treninge, kako bi mogao izdržati zahtjevne akcijske scene.

Alan Ritchson Foto: Profimedia

Alan Ritchson Foto: Profimedia

Alan Ritchson Foto: Profimedia

Dodatni iskorak u karijeri ostvario je i na velikom platnu, jer je glumio uz legendarnog Arnolda Schwarzeneggera u predstojećem filmu ''The Man with the Bag''.

Alan Ritchson Foto: Profimedia

Alan Ritchson Foto: Profimedia

U privatnom životu Alan je već godinama u braku sa svojom srednjoškolskom ljubavi Catherine, s kojom ima troje djece.

Alan Ritchson, Catherina Ritchson Foto: Profimedia

Alan Ritchson, Catherina Ritchson Foto: Profimedia

Njihova veza često se opisuje kao stabilna i daleko od tipičnih holivudskih skandala.

Ipak, Ritchson je otvoreno progovorio o vlastitim izazovima – dijagnosticiran mu je bipolarni poremećaj, a ispričao je i kako je u vrijeme dok je radio kao model doživio seksualno zlostavljanje od strane poznatog fotografa.

Nedavno je otkrio i da ga neki kritiziraju zbog scena seksa u Reacheru, iako je sam duboko religiozan i aktivan u svojoj vjeri. Tijekom snimanja treće sezone doživio je i nezgodu – izgubio je svijest izvodeći opasnu scenu u kojoj je pao kroz stol, no bez većih posljedica.

Alan Ritchson Foto: Profimedia

Alan danas ima 42 godine, a zahvaljujući ulozi Reachera postao je globalna zvijezda. Na Instagramu ga prati oko 4,4 milijuna ljudi, gdje redovito dijeli trenutke sa seta, obitelji i detalje iz svakodnevnog života.

Njegova isklesana figura, visina i karizma čine ga idealnim akcijskim junakom, ali i osobom s kojom se obožavatelji lako povezuju.

