Znate li tko je ovaj frajer koji je na špici privlačio poglede?

Bruno Rački prošetao je mjestom kojega subotom obožavaju naši poznati Hrvati i Hrvatice, a tamo su ga snimili fotografi.

Subotnja špica još jednom je bila mjesto susreta poznatih i mladih lica, a pažnju je privukao i Bruno Rački.

Svojim samouvjerenim izdanjem u crnoj košulji, trapericama i sunčanim naočalama Bruno se istaknuo među prolaznicima, a njegova prisutnost nije prošla nezapaženo.

Bruno Rački Foto: Josip Moler / CROPIX

A tko je on?

Bruno Rački Foto: Josip Moler / CROPIX

Bruno Rački novo je ime na domaćoj glazbenoj sceni, a svojim dubokim glasom, koji mnoge podsjeća na legendarne pjevače poput Elvisa Presleyja, osvaja publiku diljem Hrvatske i regije. I sam je jednom prilikom progovorio o usporedbi s legendarnim glazbenikom.

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer otkrio po čemu će pamtiti ljeto: ''Ranije si tako nešto nismo mogli priuštiti...''

''Oduvijek sam znao za Elvisa, ali nisam mislio da smo toliko slični. Na početku svoje karijere slušao sam i pjevao njegove pjesme i shvatio, okej, ovo zvuči jako slično. Ipak, ne kopiram nikoga. Nitko ne voli biti uspoređivan, a ja najviše želim biti Bruno, ne Elvis. Na našoj sceni fali originalnosti, pa se trudim graditi svoj identitet. Mislim da kad si svoj, sve ostalo dođe prirodno'', rekao je svojedobno za portal glazba.hr.

Bruno Rački Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Je li kraj? Neočekivan potez supruga Blanke Vlašić izazvao pravu buru

Iza sebe već ima nekoliko pjesama, a neke od njih su ''Zašto si me majko rodila'', ''Da je bilo prave'', ''La Musica Di Notte''.

Uz glazbenu karijeru, Bruno uspješno balansira i studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Osim na pozornici, aktivan je i na društvenim mrežama, gdje ga prati gotovo 40 tisuća ljudi.

O mladom glazbenikom pisalo se i zbog fotke s Joškom Gvardiolom. A gdje su se susreli pročitajte OVDJE.

Jeste li čuli za ovog mladog glazbenika? Da, obožavam njegove pjesme

Ne Da, obožavam njegove pjesme

Ne Ukupno glasova:

Mama iz viralne obitelji koju nazivaju hrvatski Kardashiani pokazala poveći trudnički trbuh na špici. Detalje potražite OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Sekunda do katastrofe! Razvezane trakice mini-bikinija zamalo su otkrile sve pred paparazzima

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Poznata lica na Cvjetnom podržala akciju o opakoj bolesti koja pogađa brojne žene

Pogledaji ovo Celebrity Poznata lica na Cvjetnom podržala akciju o opakoj bolesti koja pogađa brojne žene