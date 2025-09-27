Naš influencer otkrio po čemu će pamtiti ljeto: ''Ranije si tako nešto nismo mogli priuštiti...''

Marco Cuccurin na društvenim se mrežama oprostio od ljeta te otkrio po čemu će ga pamtiti.

Naš influencer Marco Cuccurin na društvenim je mrežama otkrio po čemu će pamtiti ovo ljeto.

Naime, ljeto je proveo s obitelji - bakom Ritom i tatom Brunom.

''Ako mene pitate kako ću pamtiti ovo ljeto, to su onda Pula, nona, tata, zlatni zalasci sunca, igranje briškule i buzara od školjki koju sam sada prvi put radio kod kuće jer ranije nismo nikad imali novce s kojima bi si tako nešto priuštili. Prije 3 dana nam je krenula jesen pa želim za kraj ljeta objaviti moju malu obitelj ovako, a i obećao sam više ovih ''realnih'' objava. Nona koja se nije kupala cijelo ljeto i ja koji sam jedva čekao da ju odvedem i da uživa tako da je jedina 2 kupanja ovo ljeto imala sa mnom. A tata također, ovo ljeto je otišao 2/3 puta na more jer iskrenih prijatelja je sve manje pa na kraju ispadne da je uvijek nekako najslađe otići sa sinom'', napisao je.

''I što da nadodam? Ovo ljeto je prošlo u radovima, čišćenju i ovo malo slobodnog vremena što je bilo pokušao sam posvetiti nama i našim zajedničkim trenutcima uz sunce i more. Treba li nam više?'', dodao je te dodao nekoliko fotografija.

Marco Cuccurin - 6 Foto: Privatni album

Inače, Cuccurin se nikada nije sramio svog odrastanja te je uvijek javno progovarao o njemu. Detalje pročitajte OVDJE.

Marco Cuccurin - 3 Foto: Marco Cuccurin/Instagram

Nedavno je otkrio da zbog bake i tate uređuje staru kuću u Puli, više saznajte OVDJE.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Tada se susreo i negativnim komentarima, a OVDJE pročitajte kako se obračunao s hejterima.

