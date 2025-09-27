Ma što je muškarac bez brkova? Markantni Niko Kranjčar vratio je svoj zaštitni znak

Niku Kranjčara ne viđamo često na javnim događanjima, ali sada je napravio iznimku i prošetao svoj novi-stari imidž.

Naš bivši nogometaš Niko Kranjčar pojavio se na otvaranju 14. Međunarodnog sportskog simpozija Simposar Sarajevo 2025. godine, događaju koji je okupio brojne sportske legende i uglednike.

Niko se u posljednje vrijeme ne pojavljuje često u javnosti, pa je njegov dolazak privukao posebnu pažnju. U svibnju je snimljen u društvu Vedrana Ćorluke, a tada je iznenadio obožavatelje jer je obrijao svoju gustu bradu i brkove – zaštitni znak po kojem su ga mnogi pamtili nakon igračke karijere.

Vedran Ćorluka, Niko Kranjčar Foto: Igor Soban/PIXSELL

Međutim, najnovije fotografije otkrile su novsti. Kranjčar se vratio svom prepoznatljivom izgledu – ponovno je pustio bradu i brkove, zbog čega je odmah postao jedna od zapaženijih figura na događaju.

Niko Kranjčar Foto: Antonio Balic / CROPIX

Što kažete na brkove i bradu Nike Kranjčara? Definitivno je zgodniji ovako!

Ne sviđa mi se, izgleda bolje bez njih

Bez ili sa, svejedno je - uvijek je zgodan! Definitivno je zgodniji ovako!

Ne sviđa mi se, izgleda bolje bez njih

Bez ili sa, svejedno je - uvijek je zgodan! Ukupno glasova:

Uz osmijeh i dobro raspoloženje, Kranjčar je podsjetio na svoj šarm iz dana najveće slave. Ranije je imao i dugu kosu, a kako je izgledao tada potražite u našoj galeriji.

Niko Kranjčar Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Niko Kranjčar Foto: Antonio Balic / CROPIX

Podsjetimo, Kranjčar je svoju sreću pronašao uz glumicu Zrinku Cvitešić.

Zrinka Cvitešić, Niko Kranjčar Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

U Sarajevu se pojavio i jedan od najomiljenijih Vatrenih iz generacije '98. O kome se radi saznajte OVDJE.

