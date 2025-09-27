Neočekivano! Evo što je Amerikanac iz Supertalenta pronašao u kući koju je kupio za 5000 eura

Amerikanac na društvenim mrežama redovito dijeli proces obnove kuće koju je kupio u Hrvatskoj.

Justus Reid, Amerikanac poznat javnosti po nastupu u Supertalentu, podijelio je novi video renovacije kuće koju je u Hrvatskoj kupio za samo 5000 eura.

Zbog lošeg vremena morali su pauzirati vanjske radove, pa su se odlučili posvetiti unutrašnjosti. No, kako to često biva s renovacijama starih kuća – uslijedilo je iznenađenje iza zida.

Tijekom popravaka u jednoj prostoriji, uočili su pukotinu, a kada su počeli skidati slojeve zida, otkrili su stari dimnjak.

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid Foto: Instagram

Justus je odlučio kako mu on nije potreban, posebno jer se radilo o vrlo maloj prostoriji, pa su ga odlučili srušiti i time proširiti prostor.

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio

Radovi su bili iscrpljujući, uz puno prašine, razbijanja i neočekivanih otkrića, no Justus sve dokumentira s dozom humora i entuzijazma. Njegov pristup životu u Hrvatskoj i obnova kuće postali su prava internetska senzacija, a publika s veseljem prati svaki novi korak.

Galerija 20 20 20 20 20

Justus se nedavno pohvalio i kako je dočekao važan trenutak u svojoj kućici koju pretvara u dom iz snova. Detalje pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Umrla je sa samo 34 godine: Bila je miljenica publike, ali njezin život nitko nije želio

Justus Reid Foto: Instagram

A OVDJE pogledajte kako izgleda njegova djevojka.

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako je kućica izgledala prije početka radova pogledajte OVDJE.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Odrasla je uz čovjeka kojeg obožavaju milijuni

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Tko je prezgodna plavuša za koju se šuška da je zavela 26 godina starijeg rastavljenog glumca?

Pogledaji ovo Nekad i sad Jedan od najomiljenijih Vatrenih iz generacije '98. istaknuo se u masi poznatih lica u Sarajevu