Umrla je sa samo 34 godine: Bila je miljenica publike, ali njezin život nitko nije želio

Dana Plato jedna je od mnogih dječjih zvijezda koje se tijekom odrastanja nisu snašle, što je dovelo i do njezinog preranog kraja.

U Hollywoodu se i danas govori o "prokletstvu djece iz Diff’rent Strokesa", pojma koji se udomaćio jer su gotovo svi mlađi glavni glumci iz serije doživjeli teške, tragične ili skandalozne životne sudbine.

Ovaj sitcom je pratio bogatog poduzetnika Phillipa Drummonda (Conrad Bain), oca tinejdžerice Kimberly (Dana Plato), koji posvaja dva afroamerička dječaka iz Harlema – Arnolda (Gary Coleman) i Willisa (Todd Bridges), a emitirao se s velikim uspjehom od 1978. do 1986. godine. Međutim, dječji glumački ansambl doživio je mnoge tragedije, a neki se nažalost nisu uspjeli izvući.

Lik Kimberly je bio onaj tipični uzorne djevojke iz susjedstva, no život Dane Plato bio je daleko od toga. Danu je rodila Linda Strain, koja je bila tinejdžerica i već je imala dijete, zbog čega je dala kćer na posvajanje. Posvojena je kao sedmomjesečna beba u obitelj koja je poticala njezin interes za umjetnost. Odmalena je nastupala u reklamama i na audicijama, a već u tinejdžerskim godinama probila se na televiziji.

Pravu prekretnicu donijela joj je 1978. kada je dobila ulogu Kimberly Drummond u "Diff’rent Strokes". Kao sestra dvaju afroameričkih dječaka koje usvaja bogataški lik Philipa Drummonda, Dana je postala miljenica publike. Serija je bila veliki hit, a njezin osmijeh i prirodnost donijeli su joj status jedne od najprepoznatljivijih mladih zvijezda američke televizije kasnih sedamdesetih i ranih osamdesetih.

Dok je na ekranu djelovala kao uzorna djevojka, u privatnom životu suočavala se s nizom problema. Već kao tinejdžerica borila se s alkoholom, kanabisom i kokainom, s 14 godina se predozirala diazepamom, a majka je pokušavala kontrolirati njezinu karijeru i odluke.

Sa samo 19 godina, uselila se u dom rokera Lannyja Lamberta, za kojeg se udala u travnju 1984., a dobili su i sina Tylera, njihovo jedino dijete.. Njezin kolega sa seta Conrad Bain je otkrio u intervjuu za People kako je bila sretna te je stalno pričala o svom djetetu.

"Namjerno je zatrudnjela dok je radila na seriji, a kada sam razgovarao s njom o tome, bila je oduševljena što je to učinila... Rekla je: "Kad dobijem dijete, nikada više neću biti sama", ispričao je Bain. S njom se nisu složili producenti serije, koji su smatrali da se to ne uklapa u imidž serije, zbog čega je ispala iz "Diff’rent Strokesa".

Odlazak iz serije označio je početak njezinog silaznog puta – teško je pronalazila ozbiljne glumačke angažmane, često se pojavljivala u B-filmovima i niskobudžetnim projektima. Ništa bolje nije bilo ni u privatnom životu smrću majke, razvodom od Lamberta, gubitkom skrbništva nad sinom i borbom s financijama i depresijom.

U intervjuima je otvoreno govorila o svojim slabostima, tražeći razumijevanje i drugi početak. No, unutarnji nemiri i stalni pritisak prošlosti nisu je napuštali.

Devedesete su obilježile njezine brojne borbe. Plato je u više navrata završila na rehabilitaciji zbog ovisnosti o lijekovima i drogama. Javnost je zapamtila i njezinu nesretnu epizodu 1991., kada je zbog očaja i financijskih problema opljačkala videoteku u Las Vegasu. Iako plijen nije bio velik (164$, što je danas 387$), a Wayne Newton je uplatio 13 tisuća dolara jamčevine, incident je završio na naslovnicama diljem svijeta, a Dana je dobila petogodišnju uvjetnu kaznu.

Godinu kasnije uhićena je i zbog krivotvorenja recepta za lijekove, zbog čega je bila 30 dana u zatvoru i obveznoj rehabilitaciji. Svaki put pokušavala se vratiti glumi, ali Hollywood je za nju polako zatvarao vrata.

Dana 7. svibnja 1999. pojavila se u emisiji Howarda Sterna, gdje je govorila o svom životu, financijskim problemima i prijašnjim sukobima sa zakonom. Priznala je da je bivša alkoholičarka i narkomanka u oporavku, ali tvrdila je da je trijezna više od deset godina te da ne koristi nikakve droge, osim propisanih lijekova protiv bolova zbog nedavnog vađenja umnjaka.

Mnogi slušatelji su se javljali u emisiju kako bi vrijeđali Danu i dovodili u pitanje njezinu trijeznost, što ju je razljutilo i isprovociralo pa je prkosno ponudila da napravi test na droge uživo u eteru. Neki su slušatelji, kao i sam voditelj Howard Stern, stali u njezinu obranu, iako se Stern nazvao "onim koji potiče" i sarkastično ponudio joj drogu. Iako je dopustila da joj odreže pramen kose za test, Stern je kasnije tvrdio da ga je nakon intervjua zatražila natrag.

Sa zaručnikom i menadžerom Robertom Menchacom je došla u dom njegove majke u Oklahomi za Majčin dan, nakon čega se počela osjećati loše i uzela je nekoliko doza Lortaba (kombinacija hidrokodoma i acetaminofena) zajedno sa Somom, čija komponenta karizoprodol opušta mišiće. Drugi dan ujutro Menchaka ju je pronašao mrtvu u krevetu, u dobi od samo 34 godine.

Službeno obdukcijsko priopćenje njezinu smrt je okarakteriziralo kao samoubojstvo, iako se njezini kolege iz serije nisu isprva složili s time. Njezino tijelo je kremirano, a pepeo bačen u Tihi ocean.

Tragedija njezine obitelji se nije zaustavila na Daninoj smrti. Godine 2010., dva dana uoči 11. obljetnice smrti, njezin sin jedinac Tyler počinio je samoubojstvo hicem iz pištolja. Imao je samo 25 godina.

Iako je njezina karijera bila kratka i obilježena kontroverzama, Dana Plato ostaje u kolektivnom sjećanju kao lice koje je obilježilo jedno televizijsko doba. Njezina sudbina često se spominje kao simbol upozorenja o zamkama rane slave i o tome koliko je teško djeci-glumcima nositi se s pritiscima industrije.

