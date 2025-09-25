Žene, jeste li naletjele na urnebesne snimke ovog markantnog odvjetnika talijanskog porijekla?

Među masom sadržaja na Instagramu istaknuo se humoristični profil ovog odvjetnika iz New Jerseyja, Davidea De Pierra.

Internet je danas prepun raznog sadržaja, a među brojnima koji pokušavaju teško se istaknuti.

Ipak, to je pošlo za rukom ovom influenceru koji je svojim humorističnim prepričavanjem situacija dospio do milijuna pratitelja na Instagramu.

Davide De Pierro - 1 Foto: Instagram

Riječ je o Davideu De Pierru, odvjetniku iz New Jerseyja talijanskog porijekla.

Ovaj markantni muškarac često snima i situacije u kojima se pronalazi ženski spol, zbog čega je zadobio simpatije žena diljem svijeta.

''Ja sam ono što moja bivša djevojka naziva ‘kronično offline’, pa je za mene neuobičajeno imati TikTok, ali ona me ohrabrila da ga isprobam. Počeo sam objavljivati krajem ožujka 2025.'', prenosi NewsWeek.

''Njoj dugujem zahvalnost što me potaknula i pokazala mi da to mogu'', dodao je.

Unatoč tome što su se nakon toga rastali, De Pierrova prisutnost na Instagramu naglo je porasla tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Izdao je i svoju audioknjigu ''The Letters I Never Sent''.

Davide De Pierro - 4 Foto: Instagram

''Do tada, nastavit ću pokušavati životne situacije s kojima se ljudi mogu poistovjetiti učiniti smiješnima'', rekao je De Pierro.

