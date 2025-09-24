Bilman o osmoj godini u Supertalentu: ''Kandidati su kao i današnje društvo podosta drugačiji nego prije...''

Kreće nova sezona Supertalenta, a uz pregršt novih kandidata i nezaboravnih nastupa, gledatelje će ponovno dočekati i dobro poznati žiri. Jedan od njih je i Davor Bilman, koji već osmu godinu zaredom svojim komentarima, šarmom i britkim dosjetkama unosi dodatnu dinamiku u show. U razgovoru za naš portal otkriva kako se osjeća pred početak nove sezone, što najviše cijeni kod svojih kolega, ali i kakvi ga kandidati najviše fasciniraju.

Nova sezona Supertalenta donosi nove izazove i uzbuđenja, a jedan od najprepoznatljivijih članova žirija, Davor Bilman, otkrio nam je svoja očekivanja i dojmove uoči početka emisije.

Kako kaže, osjećaj pred početak podsjeća ga na maturalac:

''Znate gdje idete, ali opet ne znate što vas čeka ove godine, pa ste pozitivno uzbuđeni''.

Publika će, dodaje, i ovaj put od žirija moći očekivati kratke, emotivne i pomalo neodgovorne komentare, a za sve ostalo imamo Martinu - kako je zaključio kroz šalu.

Davor Bilman - 1 Foto: Nova TV

Najveći izazovi i vrijednost projekta

Procjenjivanje kandidata Bilman opisuje kao izazov koji traži otvorenost i prihvaćanje različitih točaka gledišta:

''Kreativnost u ispravnom smjeru je uvijek dobrodošla kod naših kandidata, a i onaj drugi smjer je itekako poželjan. Ja bih čak dodao da su to točke koje puno duže pamtimo''.

Posebno naglašava koliko je važno da žiri ''ubere'' priču kandidata i shvati smisao njihove točke.

Supertalent Foto: Nova TV

Biti dio projekta već osam godina za njega je veliko zadovoljstvo.

''Sretan sam i zahvalan da sam već 8. godinu dio Supertalenta, jer sam siguran da gledateljima uljepšavamo nedjeljnu večer. A kad vam kažu - baš ste me razveselili, rasplakali ili nasmijali do suza, osjećate se bolje''.

U šali dodaje da mu je to realno jedina prilika da bude blizu Martine i uči od nje.

Kandidati nekad i danas

Bilman primjećuje i velike razlike među kandidatima u odnosu na ranije sezone:

Davor Bilman i Martina Tomčić - 2 Foto: Instagram

''Kandidati su kao i današnje društvo podosta drugačiji nego prije, a raspon (ne)genijalnosti se samo proširio. Definitivno ima onih koji dolaze na našu pozornicu uvježbani kao da sutra ne postoji, i onih koji dođu potpuno nepripremljeni''.

Najviše ga, priznaje, impresioniraju neobični kandidati jer su oni često najbliže genijalcima. Veliki dojam ostave i oni koji svojom izvedbom podignu dlačice na rukama, kao i kandidati koji nisu svjesni koliko su zapravo talentirani.

Davor Bilman Foto: Profimedia

Na pitanje o nastupima koji su mu ostali u posebnom sjećanju, kaže kako bi se teško mogao prisjetiti pojedinaca, ali mu u mislima ostaju kandidati kada Martina napušta studio (a nije kraj emisije).

Dinamika žirija i odnos s Martinom

Kad govori o žiriju, Bilman ističe da je njihov odnos dosta dinamičan, ponekad i predinamičan, ali oni to tako vole. Dodaje kako je to znak da sve funkcionira, jer kad je sve mirno, znaju da nešto nije uredu.

Davor Bilman u finalu Supertalenta Foto: Nova TV

Posebno se osvrće na svoj odnos s Martinom Tomčić, koji često izaziva komentare gledatelja. Opisuje ga kao skladan, a zatim s puno poštovanja govori o njoj kao kolegici:

''Najviše cijenim Martininu direktnost, čak i kad nije u pravu. Njezina elokventnost, širok opseg znanja, smisao za pravednost uz empatiju i simpatiju malo koga mogu ostaviti ravnodušnog. Volio bih jednog dana biti profi član nekog žirija poput nje''.

Davor Bilman - 2 Foto: Nova TV

Očekivanja od nove sezone

Za kraj, otkriva što priželjkuje od dvanaeste sezone:

''Volio bih da nova sezona gledateljima ostavi trajnu udubinu u kauču, jer se skoro 2,5 sata nisu pomaknuli od napetog gledanja Supertalenta. A kada vidite kandidate, ova sezona bi to i mogla!''.

Najgledaniji talent show na svijetu samo što nije počeo, a prva epizoda dvanaeste sezone gledatelje očekuje u nedjelju, 28. rujna, od 20:15 na Novoj TV. Prva audicijska večer donosi deset kandidata koji će publiku oduševiti, iznenaditi, šokirati i dirnuti svojim jedinstvenim talentima. Svaki kandidat na pozornici ima svoj cilj: osvojiti prolaz u daljnje natjecanje, a žiri je spreman upotrijebiti svu svoju stručnost i iskustvo kako bi prepoznao najbolje i najposebnije nastupe.

