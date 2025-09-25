Futuristički prozirni kombinezon Kim Kardashian savršeno je stisnuo obline po kojima je poznata

Kim Kardashian ponovno je privukla svu pažnju pojavivši se u New Yorku u ekstremno pripijenom sivom kombinezonu iz vlastite linije SKIMS, koji je odmah postao glavna tema večeri.

Kim Kardashian potrudila se da opet uspješno ispromovira svoju liniju odjeće.

Ovih dana pojavila se na ulicama New Yorka u potpuno neobičnom, futurističkom kombinezonu iz vlastite linije SKIMS.

Kim Kardashian - 6 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 4 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 2 Foto: Profimedia

Reality zvijezda odlučila se za sivi, pripijeni kombinezon koji naglašava svaku liniju tijela. Komad je dizajniran tako da se stopi s obućom – hlače se pretvaraju u šiljaste čizme s visokom potpeticom, što daje dojam da je sve izrađeno iz jednog komada materijala. Poseban detalj je i uska marama u istom tonu.

Kim Kardashian - 1 Foto: Profimedia

Komade iz ove linije SKIMS-a nosile su i njena sestra Khloe Kardashian te mama Kris Jenner.

Khloe Kardashian - 7 Foto: Profimedia

Kris Jenner Foto: Profimedia

Kim Kardashian Foto: Profimedia

