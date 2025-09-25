Rodila je Rihanna! Trećem djetetu dala je ime s posebnim značenjem

Rihanna je sretnu vijest podijelila na Instagramu, a preslatki prizor novorođene kćerkice osvojio je srca njezinih pratitelja.
Rihanna i A$AP Rocky dobili su treće dijete! Pjevačica je rodila 13. rujna, a vijest je sa svijetom podijelila tek nakon dva tjedna.3 vijesti o kojima se priča ''nepravedno je'' Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči? ''Bila i ostala bomba'' Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!'' rasplakala se Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu
Par je dobio djevojčicu, kojoj su dali jedinstveno ime – Rocki Irish Mayers, u čast njezinu ocu.
Prvu fotku s bebom Rihanna je podijelila na Instagramu, gdje su preslatki prizori u samo nekoliko sati prikupili nevjerojatnih 7,6 milijuna lajkova.
Rihanna - 7 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Thompson stiže u Osijek? Ovi datumi su predviđeni za čak dva koncerta!
Na fotki sretna i glamurozna glazbenica drži svoju djevojčicu odjevenu u nježno ružičasti kompletić s čipkastim čarapicama. Pjevačica, poznata po svom besprijekornom stilu, i nakon poroda izgleda očaravajuće, dok mala Rocki spava u majčinim rukama.
Rihanna - 2 Foto: Profimedia
Na sljedećoj fotografiji nalaze se ružičaste boksačke rukavice u veličini za bebu.
Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja otkrila dosad nepoznate detalje svog vjenčanja: "Zanimljivo je što sam..."
Rihanna - 5 Foto: Profimedia
Slavna glazbenica već ima dva sina, trogodišnjeg RZA-u i dvogodišnjeg Riota, a sada je prvi put dobila kćer.
Galerija 33 33 33 33 33
Rihanna i ASAP Rocky - 1 Foto: Profimedia
Inače, vijest o trudnoći otkrila je nakon dugo šuškanja na crvenom tepihu Met Gale 2025. godine, gdje se pojavila u kreaciji Marca Jacobsa koja je isticala njezin trbuh.
Više pročitajte OVDJE.
Rihanna - 2 Foto: Afp
Rihanna - 7 Foto: Afp
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nitko nije mogao skinuti pogled s nikad tjesnijeg dekoltea prezgodne voditeljice
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kolinda očarala u točkastoj haljini za koju je izdvojila pozamašnu svotu: "Uh, kakva promjena!"
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li da je zvijezda U dobru i zlu glumila u spotu omiljenog hrvatskog tamburaškog sastava?