Rodila je Rihanna! Trećem djetetu dala je ime s posebnim značenjem

Rihanna je sretnu vijest podijelila na Instagramu, a preslatki prizor novorođene kćerkice osvojio je srca njezinih pratitelja.

Rihanna i A$AP Rocky dobili su treće dijete! Pjevačica je rodila 13. rujna, a vijest je sa svijetom podijelila tek nakon dva tjedna.

Par je dobio djevojčicu, kojoj su dali jedinstveno ime – Rocki Irish Mayers, u čast njezinu ocu.

Prvu fotku s bebom Rihanna je podijelila na Instagramu, gdje su preslatki prizori u samo nekoliko sati prikupili nevjerojatnih 7,6 milijuna lajkova.

Foto: Profimedia

Na fotki sretna i glamurozna glazbenica drži svoju djevojčicu odjevenu u nježno ružičasti kompletić s čipkastim čarapicama. Pjevačica, poznata po svom besprijekornom stilu, i nakon poroda izgleda očaravajuće, dok mala Rocki spava u majčinim rukama.

Foto: Profimedia

Na sljedećoj fotografiji nalaze se ružičaste boksačke rukavice u veličini za bebu.

Foto: Profimedia

Slavna glazbenica već ima dva sina, trogodišnjeg RZA-u i dvogodišnjeg Riota, a sada je prvi put dobila kćer.

Foto: Profimedia

Inače, vijest o trudnoći otkrila je nakon dugo šuškanja na crvenom tepihu Met Gale 2025. godine, gdje se pojavila u kreaciji Marca Jacobsa koja je isticala njezin trbuh.

Foto: Afp

Foto: Afp

