Thompsonova nećakinja otkrila dosad nepoznate detalje svog vjenčanja: "Zanimljivo je što sam..."

Ivan Jarnec i Lejdi, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, vjenčali su se u Varaždinu nakon sedam godina veze, a detalje intimne ceremonije podijelila je na Instagramu.

Profesionalni plesač Ivan Jarnec i Lejdi, nećakinja Marka Perkovića Thompsona (58), nakon sedam godina veze okrunili su svoju ljubav brakom 12. rujna.

Lejdi je na Instagramu rado odgovarala na pitanja svojih pratitelja te otkrila brojne detalje s vjenčanja i intimne ceremonije.

Iako se pretpostavljalo da će se zavjeti izreći u Dalmaciji, objasnila je kako su odabrali Varaždin, Ivanov rodni grad, zbog tradicije, ali i praktičnosti vezane uz udaljenost za goste.

Lejdi Perković - 1 Foto: Lejdi Perković/Instagram

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram

Prvi ples bio je poseban trenutak večeri – koreografiju je osmislio Ivan, dok je Lejdi priredila efekt iznenađenja promjenom vjenčanica. Na pitanje o izboru kume otkrila je da je odluku donijela mnogo prije nego što je uopće razmišljala o braku.

Podsjetimo, Lejdi i Ivan upoznali su se na Špancirfestu u Varaždinu, a planiraju i dodatno slavlje u Dalmaciji. Sama organizacija prošla je bez većih poteškoća.

"Zanimljivo je što sam vjenčanicu odabrala među prvim stvarima kada smo krenuli organizirati. Vrlo brzo i odlučno. Probala sam par vjenčanica i kada sam nju obukla rekla sam: 'to je to'."

Na Instagramu je otkrila i savjet za sve buduće mladenke.

"Moj najveći savjet je da uživate u svakom trenutku. Lako je izgubiti se u detaljima, stresu i želji da sve bude savršeno, ali na kraju dana najvažnije je da se udajete za čovjeka kojeg volite i s kojim želite provesti cijeli život", rekla je pa šaljivo dodala da je doručak obvezan jer tko zna kad će opet biti sljedeći obrok.

OVDJE pogledajte kako je izgledalo kada je Thompson uzeo mikrofon i na vjenčanju zapjevao hit "Geni kameni".

