Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu

Filip Živojinović iznenadio je Aleksandru Prijović za 30. rođendan luksuznom Cartier ogrlicom vrijednom 130.000 eura.

Suprug popularne pjevačice Aleksandre Prijović (30), Filip Živojinović (40), odlučio je za njezin rođendan prirediti posebno iznenađenje. Naime, darovao joj je luksuznu Cartierovu ogrlicu.

Ogrlica je izrađena u ružičasto-zlatnoj boji i ukrašena s 162 brilijantno brušena dijamanta ukupne težine 3,17 karata, a prema pisanju srpskih medija vrijedi oko 130.000 eura.

Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Instagram

"Aleksandra je bila potpuno iznenađena. Nije mogla sakriti suze radosnice kad je otvorila kutiju. Filip je stvarno slušao njene želje i želio joj pokazati koliko je voli", izjavio je izvor za Informer.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović - 2 Foto: M.M./ATAimages

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović - 9 Foto: M.M./ATAimages

Rođendan je proslavila intimno, okružena obitelji i najbližim prijateljima, bez velike proslave jer se nedavno porodila i u potpunosti je posvećena kćerkici Ariji.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: M.M./ATAImages/Pixsell

Nakon što je ugasila 30 svjećica, uslijedio je emotivni trenutak – sin joj je pomogao da zaželi želju, a potom joj je suprug pružio crvenu vrećicu s prepoznatljivim Cartier potpisom i uz osmijeh rekao: "Jesi li možda ovo poželjela?" Tada je pjevačica zaplakala, svjesna što je unutra, otkrio je izvor.

Kako se navodi, Aleksandra već godinama skuplja Cartier nakit, a prvu ogrlicu tog brenda kupila je sama prije desetak godina za oko 14.000 eura.

Podsjetimo, Aleksandra i Filip početkom rujna dobili su kćerkicu Ariju, a ponosni roditelji već imaju i sina Aleksandra (6).

Aleksandra Prijović - 2 Foto: Instagram

