Zvijezdu kultne serije kritiziraju zbog poklona koji je kupila kćeri: "Ovo nije normalno!"

Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr. darovali su kćeri Charlotte luksuzni Jeep Rubicon za 16. rođendan, što je izazvalo podijeljene reakcije pratitelja na društvenim mrežama.

Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr. prošlog su petka proslavili 16. rođendan svoje kćeri Charlotte darujući joj novi Jeep Rubicon, ukrašen velikom crvenom mašnom.

Zvijezde filma "Znam što si radila prošlog ljeta", koje su 1. rujna obilježile 23. godišnjicu braka, podijelile su fotografije sjajnog novog automobila parkiranog ispred njihove kuće u Mandeville Canyonu, vrijedne 6,1 milijun dolara.

Prema službenim podacima proizvođača, cijena Jeep Wranglera Rubicon iz 2025. godine kreće se od 47.550 dolara za dvoja vrata i 52.050 dolara za četvora.

Sarah je u svojoj objavi na Instagramu označila Jeep, koji je i komentirao objavu, što sugerira da se možda radi o sponzoriranom poklonu.

"Prije 16 godina si me učinila majkom. Mislim da citat glasi... kći je samo mala djevojčica koja izraste u tvoju najbolju prijateljicu", napisala je Gellar.

"Charlotte, ti si to, ali i puno više. Snažna si, inspirativna, ljubazna, duhovita (skoro kao ja) i, što je najvažnije, jedinstvena — najbolja vrsta jedinstvenosti."

Na kraju poruke, 48-godišnja glumica je poručila: "Toliko sam sretna što te mogu zvati svojom najboljom prijateljicom. I jednako sam uzbuđena što ću napokon biti tvoja suvozačica."

No, luksuzni poklon nije oduševio sve od njezinih 4,9 milijuna pratitelja na društvenim mrežama.

"To je previše auto za 16-godišnjakinju", "Možemo li prestati s normalizacijom poklanjanja automobila?", "Nadam se da ljudi ne misle da je ovo normalno", pisali su pratitelji.

U proteklih 23 godine, Sarah i Freddie postali su rijedak primjer stabilnog holivudskog braka. Ranije ove godine Sarah je otkrila i svoj tajni recept za sreću.

"Odvojene kupaonice", rekla je kroz smijeh u emisiji "Today with Jenna and Friends".

