Meghan Markle mogla bi promijeniti karijeru u iznenađujućem smjeru

Direktor sadržaja britanske radijske postaje Magic Radio ponudio je Meghan Markle emisiju u eteru nakon što je rekla kako je slušala radio za vrijeme boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Otkako je odstupila s kraljevskih dužnosti, Meghan Markle je promijenila niz djelatnosti. U pet godina imala je dva podcasta, koji su neslavno prošli, otvorila je svoj brend džemova i čajeva, imala reality show sa suprugom princom Harryjem i lifestyle-kulinarsku emisiju "With Love, Meghan".

Ovoga puta 44-godišnja bivša glumica u svoj portfolio bi mogla dodati i ulogu radijske glazbene urednice.

Nakon šti je u drugoj sezoni emisije "With Love, Meghan" rekla kako joj je jedna od stvari koje joj najviše nedostaju iz Ujedinjenog Kraljevstva slušanje postaje Magic Radio, direktor sadržaja Paul Sylvester joj je ponudio ulogu DJ-ice ukoliko to poželi.

"Razgovarali smo s timom Sussexovih i ako vojvotkinja želi dodati radijsku voditeljicu u svoj životopis, ponuda je na stolu", izjavio je Sylvester na jednoj radijskoj konferenciji.

Prema pisanju britanskih medija, Magic je bio u kontaktu s timom Sussexovih i ponudio joj emisiju, ukoliko je zainteresirana, a točan iznos ponuđenog honorara nije otkriven, no za pretpostaviti je kako je daleko manji od njezinih drugih medijskih ugovora, poput onoga s Netflixom (100 milijuna dolara).

Magic Radio je u vlasništvu Bauer Medije i fokusira se na glazbu izdanu od 1980-ih do danas. To je jedna od najpopularnijih radijskih mreža u Velikoj Britaniji s 3,6 milijuna tjednih slušatelja.

Ovo dolazi sve nakon što je izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos pohvalio dokumentarac "Harry i Meghan", unatoč tome što su svi njihovi drugi projekti loše prošli kod publike, a kritika ih je dočekala na nož.

