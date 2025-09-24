Pretraži
iznenađenje!

Bivša supruga Igora Kojića prijavila se na Zvezde Granda, evo kako je njegov otac reagirao na to!

Piše H.L., Danas @ 11:59 Celebrity komentari
Igor i Sofija Kojić - 1 Igor i Sofija Kojić - 1 Foto: Instagram

Igor Kojić je sa Sofijom bio u braku pet mjeseci, a prije toga je bio u braku sa Severinom.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tko je glumica Madelyn Cline iz serije ''Outer Banks'' koja će se snimati u Dubrovniku
vezama punila medijske stupce
Tko je zavodnica iz serije koja će se snimati u Hrvatskoj? Šuška se da ljubi najpoželjnijeg princa
Rebel Wilson začudila fanove izgledom na najnovijim fotografijama
''Nova Kardashianka?''
Znate li tko je ovo? Slavnu damu njezini pratitelji nisu prepoznali na ovim fotkama
Suprug Martine Tomčić Ženja Moskaljov s njom bio na rođendanu Maje Šuput
osvanula fotka!
Kako izgleda suprug Martine Tomčić? Snimljeni su skupa na fešti Maje Šuput
Kako je Dragan Kojić Keba reagirao na karijerni zaokret Sofije Dacić
iznenađenje!
Bivša supruga Igora Kojića prijavila se na Zvezde Granda, evo kako je njegov otac reagirao na to!
Željko Bebek s obitelji otišao na turneju u Australiju
obitelj mu je uvijek podrška
Željko Bebek javio se iz avanture daleko od Hrvatske, pažnju ukrali njegovi nasljednici
Marko Perković Thompson podijelio veliki uspjeh kćeri Dive Perković
''pomislio sam...''
Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!
Jelena Rozga na Instagramu podijelila tužnu vijest
''zlatni moj dječače...''
Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...''
Gdje je nestala Emilia, autorica hita "Big Big World"?
miljenica kritičara
Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Velika akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja u tri grada
Kaznena djela
Velika akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja u tri grada, procurilo tko je sve priveden
Osvojen najveći dobitak u povijesti Eurojackpota
Objavljeno i kamo ide
Osvojen najveći mogući dobitak na Eurojackpotu!
Pucnjava kod Slavonskog Broda. Ubijena jedna osoba
Presreo ga na ulici i upucao
FOTO Policija uhitila osumnjičenog za ubojstvo! Žrtva je stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća?
show
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Jelena Rozga na Instagramu podijelila tužnu vijest
''zlatni moj dječače...''
Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...''
Marko Perković Thompson podijelio veliki uspjeh kćeri Dive Perković
''pomislio sam...''
Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!
zdravlje
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Stigla je u hrvatske bolnice!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
KRENI ZDRAVO
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
zabava
Čini se da na Balkanu svatko ima rođu keramičara, evo što se dogodi kad se dokopa alata
Samo za hrabre
Čini se da na Balkanu svatko ima rođu keramičara, evo što se dogodi kad se dokopa alata
"Kume, šta si obrisao?": Dopisivanje nasmijalo cijelu regiju, je li se i vama to dogodilo?
LOL
"Kume, šta si obrisao?": Dopisivanje nasmijalo cijelu regiju, je li se i vama to dogodilo?
Balkanska mama postala hit na TikToku: Kći je pokušala nasamariti, a obrat nasmijao gledatelje
Mama zna!
Balkanska mama postala hit na TikToku: Kći je pokušala nasamariti, a obrat nasmijao gledatelje
tech
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
U svega tri godine?
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
Jeftin i posvuda dostupan lijek može spriječiti povratak raka debelog crijeva
Otkriće švedskih znanstvenika
Jeftin i posvuda dostupan lijek može spriječiti povratak raka debelog crijeva
Testirali Teslinu autonomnu tehnologiju i požalili nakon samo stotinjak kilometara
Oštećeno vozilo
Testirali Teslinu autonomnu tehnologiju i požalili nakon samo stotinjak kilometara
sport
Đani Barbir izgubio borbu za UFC ugovor: Sudac prekinuo meč
Šteta!
VIDEO Hrvatski MMA borac izgubio borbu za UFC ugovor: Sudac prekinuo meč
Utakmica Segesta - Bjelovar bit će registrirana rezultatom 3:0
Eh, svašta
Najstariji hrvatski nogometni klub dobit će utakmicu rezultatom 3:0 zbog bizarne pogreške
Vinicius zabio pogodak za Real Madrid: "Luka Modrić me to naučio"
Nedostaje im kapetan
VIDEO Oduševio golčinom za Real pa spomenuo Luku Modrića
tv
Skrivena sudbina: Došao je pokazati da se ne boji, a zauzvrat je dobio još jednu prijetnju
SKRIVENA SUDBINA
Došao je pokazati da se ne boji, a zauzvrat je dobio još jednu prijetnju
MasterChef: Tko rano rani, pregaču ne grabi! Žiri je itekako šokirao Petru svojom odlukom
ŠTO MISLITE O TOME?
Tko rano rani, pregaču ne grabi! Žiri je itekako šokirao Petru svojom odlukom
MasterChef: "Pura moderuša" Antonije Rittuper oduševila žiri! Hoćete li isprobati ovaj recept?
WOW!
"Pura moderuša" Antonije Rittuper oduševila žiri! Hoćete li isprobati ovaj recept?
putovanja
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Jedna od najboljih pizzerija u Hrvatskoj: Slasna "pjegavica" zbog koje vrijedi sići s autoputa
Prava talijanska...
Jedna od najboljih pizzerija u Hrvatskoj: Slasna "pjegavica" zbog koje vrijedi sići s autoputa
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Gotovo za 5 minuta
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
novac
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
pukla ljubav
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Evo koliko su Trumpova djeca (i uža obitelj) zaradila zahvaljujući njegovoj predsjedničkoj funkciji
Blagodati vlasti
Evo koliko su Trumpova djeca (i uža obitelj) zaradila zahvaljujući njegovoj predsjedničkoj funkciji
lifestyle
Joan Collins na mjuziklu "Producenti" u londonskom The Garrick Theatreu
kakva diva!
A tek joj je 91: Joan Collins pokazala što znači biti dama, savršena je od glave do pete
Dugodlake pasmine koje se najmanje linjaju
MNOGI IH VOLE
Sedam dugodlakih pasmina pasa koje se ne linjaju ili se linjaju jako malo
Popis imena inspiriran djedovima
Predivan popis
Pitale smo vas kako su se zvali vaši djedovi i složile popis tradicionalnih muških imena
sve
Čini se da na Balkanu svatko ima rođu keramičara, evo što se dogodi kad se dokopa alata
Samo za hrabre
Čini se da na Balkanu svatko ima rođu keramičara, evo što se dogodi kad se dokopa alata
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Jelena Rozga na Instagramu podijelila tužnu vijest
''zlatni moj dječače...''
Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene