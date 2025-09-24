Bivša supruga Igora Kojića prijavila se na Zvezde Granda, evo kako je njegov otac reagirao na to!

Igor Kojić je sa Sofijom bio u braku pet mjeseci, a prije toga je bio u braku sa Severinom.

Bivša supruga Igora Kojića i bivša snaha Dragana Kojića Kebe, Sofija Dacić, prijavila se na natjecanje ''Zvezde Granda''.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Galerija 18 18 18 18 18

To je bilo pravo iznenađenje, s obzirom na to da je Keba član žirija, a sada je otkriveno i kako je reagirao kada je mlađahnu Hrvaticu ugledao među kandidatima.

O njegovom je ponašanju progovorila srpska folkerica Dara Bubamara, koja se također nalazi u žiriju srpskog showa.

Pogledaji ovo Celebrity Ida Prester pokazala kako izgleda izlazak iz njezine zgrade dok traju radovi

''Ja nisam znala da je to Kebina snaha stvarno i ja sam je pohvalila da prelijepo izgleda i rekla sam da izgleda kao Severina (smijeh). Ona kaže: ''Pa ja i jesam bivša snaha'', ja u šoku, u šoku! Onda sam zaključila da Kebin sin stvarno ima ukusa. Keba je onako najnormalnije reagirao, čak nikome nije ni pričao'', ispričala je folkerica za Grand, prenosi Blic.

Dragan Kojić Keba Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Severina i Igor Kojić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Poslije duže pauze naša obožavana glumica sve je razveselila svojim dolaskom na premijeru

Sofija se karijernim zaokretom nakon razvoda pohvalila fotkama na Instagramu, a u braku sa 15 godina starijim Igorom bila je svega pet mjeseci.

Detalje razvoda pročitajte OVDJE.

Igor Kojić i supruga Sofija Foto: Instagram

Sofija Kojić - 2 Foto: Instagram

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Fatalna splitska influencerica zbog kadrova iz bazena zaradila impozantan nadimak

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nikad uži korzet! Srpska folkerica u 50. godini utegnula bujne obline do maksimuma

Pogledaji ovo Celebrity Željko Bebek javio se iz avanture daleko od Hrvatske, pažnju ukrali njegovi nasljednici