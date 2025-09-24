Željko Bebek javio se iz avanture daleko od Hrvatske, pažnju ukrali njegovi nasljednici

Željko Bebek javio se iz daleke Australije na društvenim mrežama.
Legendarni glazbenik Željko Bebek trenutno se nalazi na turneji u Australiji, a svojim je pratiteljima pokazao i da tamo nije sam – društvo mu pravi cijela obitelj.3 vijesti o kojima se priča ''Bila i ostala bomba'' Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!'' ''zlatni moj dječače...'' Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...'' ''pomislio sam...'' Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!
Na svom Instagram profilu objavio je zajedničku fotografiju sa suprugom Ružicom, sinom Zvonimirom i kćeri Katarinom.
''Australijska turneja 2025.'', napisao je glazbenik kratko ispod fotke.
Željko Bebek s obitelji u Astraliji Foto: Instagram
Ipak, najviše pažnje ukrali su upravo njegovi nasljednici. Njegov sin i kćer svojim su izgledom i osmijesima oduševili obožavatelje.
Željko Bebek s obitelji Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
''Prekrasni ste'', ''Uživajte'', ''Pozdrav legendi Bebeku i njegovoj obitelj'', ''Legenda, i buduća legenda'', ''Radno i zabavno'', dio je komentara s Instagrama.
Galerija 28 28 28 28 28
Pogledaji ovo Celebrity Marija Šerifović potaknula raspravu anketom na Instagramu: ''Je li batina izašla iz raja?''
Obitelj je nedavno zajedno posjetila Međugorje, fotke pogledajte OVDJE.
Željko Bebek s obitelji u Međugorju - 2 Foto: Instagram
Željko i Zvonimir Bebek - 1 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Željko Bebek sa suprugom - 4 Foto: Miranda Cikotic/Pixsell
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nikad uži korzet! Srpska folkerica u 50. godini utegnula bujne obline do maksimuma
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Znate li tko je ova atraktivna dama? Vječni neženja ostavio ju je četiri mjeseca nakon poroda
Pogledaji ovo Celebrity Poslije duže pauze naša obožavana glumica sve je razveselila svojim dolaskom na premijeru