Željko Bebek javio se iz avanture daleko od Hrvatske, pažnju ukrali njegovi nasljednici

Željko Bebek s obitelji u Astraliji Foto: Instagram

Željko Bebek javio se iz daleke Australije na društvenim mrežama.

Legendarni glazbenik Željko Bebek trenutno se nalazi na turneji u Australiji, a svojim je pratiteljima pokazao i da tamo nije sam – društvo mu pravi cijela obitelj.

Na svom Instagram profilu objavio je zajedničku fotografiju sa suprugom Ružicom, sinom Zvonimirom i kćeri Katarinom.

''Australijska turneja 2025.'', napisao je glazbenik kratko ispod fotke.

Željko Bebek s obitelji u Astraliji Foto: Instagram

Ipak, najviše pažnje ukrali su upravo njegovi nasljednici. Njegov sin i kćer svojim su izgledom i osmijesima oduševili obožavatelje.

Željko Bebek s obitelji Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

''Prekrasni ste'', ''Uživajte'', ''Pozdrav legendi Bebeku i njegovoj obitelj'', ''Legenda, i buduća legenda'', ''Radno i zabavno'', dio je komentara s Instagrama.

Obitelj je nedavno zajedno posjetila Međugorje, fotke pogledajte OVDJE.

Željko Bebek s obitelji u Međugorju - 2 Foto: Instagram

Željko i Zvonimir Bebek - 1 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Željko Bebek sa suprugom - 4 Foto: Miranda Cikotic/Pixsell

