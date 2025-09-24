Nikad uži korzet! Srpska folkerica u 50. godini utegnula bujne obline do maksimuma

Dara Bubamara zna pravi recept kako privuči pažnju modnim izdanjima.

Srpsku folkericu Daru Bubamaru fotografi su snimili u Beogradu, neposredno prije snimanja popularnog glazbenog showa. Svojim pojavljivanjem još jednom je dokazala da zna kako privući pažnju.

Za ovu priliku odabrala je kratku haljinu s dubokim dekolteom i upečatljivim vezanjem sprijeda, koju je uskladila s kratkom jaknicom od perja i visokim čizmama u istoj nijansi.

Dara Bubamara Foto: E.S./ATAImages/PIXSELL

Modni dodatak koji se posebno isticao bila je bijela torbica, a cijelo izdanje zaokružila je dugom plavom kosom oblikovanom u valove i raskošnim nakitom.

Dara Bubamara Foto: E.S./ATAImages/PIXSELL

Dara Bubamara Foto: E.S./ATAImages/PIXSELL

Iako ima 49 godina, Dara Bubamara ne boji se naglasiti svoje obline i itekako uživa u glamuroznim kombinacijama koje izazivaju pažnju gdje god se pojavi.

I nedavno je poglede mamila u vatrenom kompletu. Fotke pogledajte OVDJE.

Njezine fotke u bikiniju zapalile su društvene mreže. Badić je jedva pokrio njene bujne grudi, a pogledajte ih OVDJE.

Dara Bubamara Foto: Instagram

Dom srpske folkerice vrijedan 200 tisuća eura izgleda poput palače. OVDJE ga pogledajte.

Dara Bubamara - 1 Foto: Dara Bubamara/Instagram

